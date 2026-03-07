به گزارش ایلنا،وزارت امور خارجه امروز شنبه ۱۶ اسفند درباره ضرورت خودداری کشورهای منطقه از قرار دادن قلمرو و امکانات خود برای تجاوز نظامی علیه ایران بیانیه صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

تجاوز نظامی مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران که از روز شنبه مورخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از مقام‌های ارشد کشورمان، و همزمان حمله به زیرساخت های نظامی و غیرنظامی از جمله مدارس، بیمارستان‌ها، مکان‌های ورزشی، منازل مسکونی و مراکز ارائه خدمات عمومی شروع شد و همچنان ادامه دارد، نقض آشکار تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران است.

پاسخ به این تجاوز نظامی بیرحمانه، حق ذاتی ایران در دفاع از خود است که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد هم متبلور شده و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از کلیه امکانات خود برای مقابله با این تجاوز جنایتکارانه استفاده می کنند. اعمال حق ذاتی دفاع مشروع ایران تا زمانی که تجاوز متوقف شود و یا شورای امنیت سازمان ملل به وظیفه خود وفق ماده ۳۹ منشور ملل متحد با شناسایی و معرفی متجاوزین و تعیین مسئولیت های مترتب بر تجاوز آنها عمل کند، ادامه خواهد داشت.

همانطور که در مکاتبات مختلف به شورای امنیت سازمان ملل متحد تبیین شده است، بر اساس اصل بنیادین حقوق بین الملل مبنی بر «منع اضرار به غیر، از قلمرو تحت مالکیت و حاکمیت خود»، دولت‌ها از اینکه قلمروی آنها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم برای ایراد صدمه و ضرر به دیگر دولت ها مورد استفاده قرار گیرد، منع شده اند.

در این رابطه، قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که با اجماع کامل تصویب شده و منعکس کننده قواعد عرفی حقوق بین الملل در خصوص تعریف تجاوز نظامی و مصادیق آن است، در بند «و» ماده ۳، یکی از مصادیق تجاوز نظامی را «اقدام یک کشور در اجازه دادن به استفاده از سرزمین خود که در اختیار کشور دیگری قرار داده است، توسط آن کشور دیگر برای ارتکاب عمل تجاوز علیه کشور ثالث» می داند.

علاوه بر این، به عنوان یک اصل اساسی حقوق بین الملل، دولتها باید از اقدام به تجاوز نظامی از سوی نیروهایی که در قلمرو آنها مستقر هستند علیه کشورهای دیگر قویا ممانعت به عمل آورده و آن را تسهیل یا حمایت نکنند.

بدیهی است در صورت نقض تعهدات بنیادین مذکور، دولت های دیگری که از سرزمین آنها علیه دولت ثالث تجاوز نظامی صورت گرفته باشد، دارای مسئولیت های حقوقی بین المللی از جمله در رابطه با جبران خسارات مستقیم و غیرمستقیم وارده می باشند.

جمهوری اسلامی ایران در اعمال حق ذاتی دفاع از کیان ایران، و در پرتو قصور واضح شورای امنیت سازمان ملل در ایفای وظایف و مسئولیتهای خود وفق منشور ملل متحد، اقدام به عملیات دفاعی ضروری و متناسب علیه پایگاه‌ها و تاسیسات متجاوزین در منطقه کرده است؛ اقدامی که از منظر حقوق بین الملل، مشروع می باشد و از قبل به صورت مستمر و در سطوح مختلف در خصوص آن هشدارهای لازم داده شده بود.

هیچ عاملی نمی تواند حق ذاتی ایران برای دفاع از خود در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را مخدوش کند. عملیات دفاعی ایران، علیه اهداف و امکاناتی است که منشا و مبدا اقدامات تجاوزکارانه علیه ملت ایران هستند و یا در خدمت چنین اهدافی قرار دارند.

کشورهای منطقه مسلما تاکنون دریافته‌اند که پایگاه‌های آمریکا در خاک آنها هیچ کمکی به امنیت منطقه نکرده بلکه فقط برای حمایت از کودک‌کشان صهیونیست و متجاوزین آمریکایی به کار می رود.

جمهوری اسلامی ایران نسبت به حفظ و تداوم روابط دوستانه با کشورهای منطقه بر مبنای احترام متقابل، اصل حسن همجواری، و احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی یکدیگر اهتمام ورزیده و تاکید می کند که عملیات دفاعی ایران علیه پایگاه های نظامی و امکانات آمریکا در منطقه به هیج عنوان نباید به عنوان دشمنی و خصومت با کشورهای منطقه تلقی شود.

