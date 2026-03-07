طعنه بقائی به فیفا و کمیته بینالمللی المپیک
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار تصاویر تجاوز نظامی آمریکا به ورزشگاه آزادی نوشت: این مجموعه ورزشی آزادی تهران است، یک استادیوم فوتبال، که توسط همان ایالات متحدهای که رئیس جمهورش «جایزه صلح» فیفا را دریافت کرده، هدف قرار گرفته است. آیا فیفا یا کمیته بینالمللی المپیک نظری دارند؟!