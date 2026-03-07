عراقچی:

حمله به زیرساخت‌های حیاتی را آمریکا آغاز کرده نه ایران!

وزیر امورخارجه به آمریکا برای هدف قراردادن زیر ساخت های ایران هشدار داد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

ایالات متحده با حمله به یک تأسیسات آب‌شیرین‌کن در جزیره قشم، مرتکب جنایتی آشکار و از سر استیصال شد. در پی این حمله، تأمین آب در ۳۰ روستا با اختلال مواجه شده است.

هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی ایران اقدامی بسیار خطرناک است که پیامدهای سنگینی در پی خواهد داشت. این ایالات متحده بود که چنین رویه‌ای را پایه‌گذاری کرد، نه ایران!

