به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه طی اطلاعیه ای اعلام کرد: برخی رسانه‌ها و صفحاتی که با رویکردی غیرمسئولانه ضد امنیت ملی و خلاف رویه حرفه‌‌ای از محل اصابت‌های حملات دشمن عکس و فیلم منتشر می‌کردند، تذکر گرفته و محدودیت هایی در مورد آن صورت گرفته است.

این اطلاعیه می افزاید: ضمن تشکر از اقدامات عموم رسانه‌ها ، فعالان رسانه‌ای و انسان رسانه ها که در راستای اقتدار ایران، همبستگی مردم و نشان دادن جنایات دشمن آمریکایی-صهیونی تلاش می‌کنند، تاکید می‌شود که انتشار عکس و فیلم‌هایی که پازل دشمن در ایجاد ارعاب در ایران و کسب اطلاعات توسط دشمن را تکمیل کند، مصداق تخلف و جرم است و با منتشرکنندگان آن برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.

