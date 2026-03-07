قوه قضاییه اعلام کرد:
برخورد قاطع قانونی با انتشار غیرمسئولانه عکس و فیلمهای محل اصابت
قوه قضائیه اعلام کرد: انتشار عکس و فیلمهایی که پازل دشمن در ایجاد ارعاب در ایران و کسب اطلاعات توسط دشمن را تکمیل کند، مصداق تخلف و جرم است و با منتشرکنندگان آن برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه طی اطلاعیه ای اعلام کرد: برخی رسانهها و صفحاتی که با رویکردی غیرمسئولانه ضد امنیت ملی و خلاف رویه حرفهای از محل اصابتهای حملات دشمن عکس و فیلم منتشر میکردند، تذکر گرفته و محدودیت هایی در مورد آن صورت گرفته است.
این اطلاعیه می افزاید: ضمن تشکر از اقدامات عموم رسانهها ، فعالان رسانهای و انسان رسانه ها که در راستای اقتدار ایران، همبستگی مردم و نشان دادن جنایات دشمن آمریکایی-صهیونی تلاش میکنند، تاکید میشود که انتشار عکس و فیلمهایی که پازل دشمن در ایجاد ارعاب در ایران و کسب اطلاعات توسط دشمن را تکمیل کند، مصداق تخلف و جرم است و با منتشرکنندگان آن برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.