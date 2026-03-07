خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رضایی مطرح کرد:

جزئیات جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی/ از هر انتخاب مجلس خبرگان حمایت خواهیم کرد

کد خبر : 1759602
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جزییات جلسه امروز این کمیسیون را بیان کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراهیم رضایی با جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: بعدازظهر امروز، شنبه شانزدهم اسفند ماه ۴۰۴، با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه گزارشی از وضعیت میدان و پاسخ‌های قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دشمن آمریکایی و صهیونیستی ارائه شد. آنگونه که در گزارش‌ها مطرح شد، الحمدلله موازنه در صحنه نبرد به نفع جمهوری اسلامی ایران است و دشمن تصور نمی‌کرد که این میزان از خسارت و نابودی را از ناحیه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران متحمل شود.

وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی کماکان و با قاطعیت از نیروهای مسلح کشور برای دفاع از امنیت ملی و تنبیه متجاوز دفاع، پشتیبانی و حمایت می‌کند و چنانچه پایگاهی در منطقه و جهان علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کند، آن پایگاه تهدید محسوب می‌شود و تهدیدی علیه امنیت ملی ماست و با قاطعیت با آن برخورد خواهد شد.

 رضایی خاطرنشان کرد: پایگاه‌های آمریکا در جهان، خاک آمریکا محسوب می‌شود و ما به مثابه خاک دشمن با آن برخورد خواهیم کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در این جلسه توضیحاتی نیز درباره فرایند انتخاب رهبری جدید انقلاب اسلامی ارائه شد. اعضای کمیسیون ابراز امیدواری کردند که این فرایند و انتخاب رهبر جدید، ان‌شاءالله در کوتاه‌ترین فاصله زمانی انجام شود و به پایان برسد.

وی افزود: قطعاً هر انتخابی که از سوی مجلس خبرگان صورت بگیرد، ما به عنوان نمایندگان مجلس از آن حمایت خواهیم کرد و از ولی فقیه تبعیت کامل خواهیم داشت و این امر می‌تواند جامعه و مردم را نیز امیدوارتر کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل