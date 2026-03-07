اسحاقی در تشریح نشست امروز کمیسیون بهداشت مجلس:
کمبود شیر خشک در کشور نداریم/ تولید ۲۴ ساعته در کارخانهها ادامه دارد/ مردم کمبودهای احتمالی را به فرمانداری ها گزارش دهند
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به بررسی وضعیت شیر خشک در کشور در نشست این کمیسیون گفت: در حال حاضر کمبود شیر خشک در کشور وجود ندارد و کارخانهها بهصورت ۲۴ ساعته در حال تولید و ارسال این محصول به داروخانههای سراسر کشور هستند و نیاز است مردم کمبودهای احتمالی شیر را به فرمانداری ها گزارش دهند.
به گزارش ایلنا، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت در تشریح چهارمین نشست این کمیسیون در شرایط بحران جنگ، گفت: پس از دریافت گزارشهایی از تعدادی از داروخانههای شهر تهران و همچنین گزارشهای نمایندگان مجلس از حوزههای انتخابیه خود، مقرر شد بنا به دستور رئیس مجلس، تمامی نمایندگان وضعیت کمی و کیفی خدمات سلامت و بهداشت در حوزههای انتخابیه خود را به کمیسیون بهداشت و درمان ارائه کنند.
وی افزود: در همین راستا تعدادی از نمایندگان گزارشهایی را ارائه کردند و به دنبال آن، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان نیز از تعدادی از داروخانههای تهران بازدید به عمل آوردند تا وضعیت ارائه خدمات دارویی و اقلام مورد نیاز مردم بهصورت میدانی بررسی شود.
اسحاقی ادامه داد: در این نشست موضوع تأمین شیر خشک نیز مورد بررسی قرار گرفت و تأکید شد در صورتی که مردم در شهرستانها با کمبود شیر خشک در داروخانهها مواجه شدند، حتماً موضوع را به فرمانداران، استانداران و رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی اطلاع دهند تا امکان پیگیری سریع در سطح ملی فراهم شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأمین شیر خشک مورد نیاز تمامی استانهای کشور را با جدیت پیگیری میکند. با توجه به اینکه بنا به درخواست متولیان تأمین امنیت کشور، بخشی از هموطنان از مراکز استانها به شهرستانها و شهرهای محل سکونت خود مراجعه کردهاند، لازم است استانهای مختلف از ظرفیت مناسب در تأمین شیر خشک برخوردار باشند.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دواردهم افزود: در واقع استانها امسال زودتر از موعد پذیرای مسافرانی شدهاند که قرار بود در ایام نوروز به شهرها، روستاها و استانهای خود سفر کنند، اما به دلیل تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار این سفرها زودتر آغاز شده است؛ بنابراین کنترل وضعیت تأمین شیر خشک در استانهای مختلف بهطور ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
اسحاقی با قدردانی از تولیدکنندگان شیر خشک و انجمن تولیدکنندگان این حوزه گفت: از تولیدکنندگان شیر خشک و انجمن تولیدکنندگان که در این شرایط سخت و در بحران جنگ در حال فعالیت و تولید مستمر هستند، تشکر ویژه میکنیم. در حال حاضر مشکلی در زمینه مواد اولیه وجود ندارد و ذخایر مناسبی از مواد اولیه در اختیار تولیدکنندگان قرار دارد.
وی ادامه داد: در خصوص افزایش میزان تولید نیز رایزنیهایی در حال انجام است تا تأمین مواد اولیه تقویت شود و اقدامات لازم برای افزایش تولید صورت گیرد. در حال حاضر کارخانههای تولید شیر خشک بهصورت ۲۴ ساعته در حال تولید هستند و محصولات تولیدی نیز در انبارها ذخیره و بهصورت برنامهریزیشده، منسجم و مستمر به داروخانههای سراسر کشور ارسال میشود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی در صورت بروز کمبودهای مقطعی، یادآور شد: از مردم درخواست داریم اگر در برخی شهرستانها با کمبود شیر خشک مواجه شدند، حتماً موضوع را به فرمانداران اطلاع دهند تا از طریق پیگیری های لازم صورت گیرد. ممکن است در برخی موارد کمبودهای محدود به دلیل عدم اطلاعرسانی به مرکز کشور یا استان باشد؛ بنابراین فرمانداران مکلف هستند موضوعاتی مانند تأمین شیر خشک را بهصورت ویژه و شخصاً از داروخانهها پیگیری کنند و در صورت وجود مشکل، گزارش آن را به استانداران و رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی ارائه دهند.
اسحاقی به خانه ملت تأکید کرد: در حال حاضر کمبود شیر خشک در کشور وجود ندارد و تولید این محصول بهصورت ۲۴ ساعته ادامه دارد و اقدامات لازم برای تأمین پایدار آن در سراسر کشور در حال انجام است.