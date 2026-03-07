به گزارش ایلنا، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیانیه‌ای صادر کرد که به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

ملت بزرگ و قهرمان ایران

دولت تروریست آمریکا و رژیم صهیونی به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران تجاوز کرده و مردم عزیز، دختران مظلوم مدرسه ابتدایی میناب، ورزشکاران و فرماندهان نظامی به ویژه رهبر معظم انقلاب را به شهادت رساندند.

ملت مقاوم ایران چاره‌ای جز دفاع از خود نداشته و دشمنان اهریمنی ملت ایران بدانند که نیروهای مسلح ما هیچ خط قرمزی جز تأمین امنیت مردم ایران ندارند.

به تمام کشورهای منطقه و خارج از منطقه اعلام می‌کنیم که تمام پایگاه‌های دشمنان ما در آن کشورها هدف مشروع و قانونی خواهد بود و اخراج دشمنان از منطقه، تنها ضامن امنیت منطقه خواهد بود.

ملت بزرگ ایران بداند که نبرد با اهریمنان تا تنبیه متجاوز و انتقام رهبر عزیزمان ادامه خواهد داشت و ما بر دست و بازوی نیروهای مسلح خود بوسه می‌زنیم و بر آن افتخار می‌کنیم.

یقین بدانید که نصرت الهی شامل ما بوده و ملت ایران بر تمام دشمنان خود پیروز خواهد شد.

و من نصر الا من عندالله العزیز

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

۱۶ اسفند ۱۴۰۴

