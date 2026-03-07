در بیانیه کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد:
نیروهای مسلح ما هیچ خط قرمزی جز تأمین امنیت مردم ایران ندارند
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بیانیهای مطرح کرد:ملت بزرگ ایران بداند که نبرد با اهریمنان تا تنبیه متجاوز و انتقام رهبر عزیزمان ادامه خواهد داشت و ما بر دست و بازوی نیروهای مسلح خود بوسه میزنیم و بر آن افتخار میکنیم.
به گزارش ایلنا، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیانیهای صادر کرد که به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بیانیه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی
ملت بزرگ و قهرمان ایران
دولت تروریست آمریکا و رژیم صهیونی به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران تجاوز کرده و مردم عزیز، دختران مظلوم مدرسه ابتدایی میناب، ورزشکاران و فرماندهان نظامی به ویژه رهبر معظم انقلاب را به شهادت رساندند.
ملت مقاوم ایران چارهای جز دفاع از خود نداشته و دشمنان اهریمنی ملت ایران بدانند که نیروهای مسلح ما هیچ خط قرمزی جز تأمین امنیت مردم ایران ندارند.
به تمام کشورهای منطقه و خارج از منطقه اعلام میکنیم که تمام پایگاههای دشمنان ما در آن کشورها هدف مشروع و قانونی خواهد بود و اخراج دشمنان از منطقه، تنها ضامن امنیت منطقه خواهد بود.
ملت بزرگ ایران بداند که نبرد با اهریمنان تا تنبیه متجاوز و انتقام رهبر عزیزمان ادامه خواهد داشت و ما بر دست و بازوی نیروهای مسلح خود بوسه میزنیم و بر آن افتخار میکنیم.
یقین بدانید که نصرت الهی شامل ما بوده و ملت ایران بر تمام دشمنان خود پیروز خواهد شد.
و من نصر الا من عندالله العزیز
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی
۱۶ اسفند ۱۴۰۴