واکنش بقایی به هدف قرار گرفتن فرودگاههای غیرنظامی و هواپیمای مسافربری
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: حمله بزدلانه به فرودگاههای غیرنظامی و هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری فصل شوم دیگری از کارزار ترور و جنایت متجاوزان علیه ایرانیان است.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه با بازنشر پیامی از صفحه ایران ایر طی پیامی در شبکه ایکس نوشت: "حملات بزدلانه به فرودگاههای غیرنظامی و هدف قرار دادن عمدی یک هواپیمای مسافربری ایران ایر در بوشهر، فصل شوم دیگری از کارزار ترور و جنایت متجاوزان علیه ایرانیان است. ایران مصمم است که با قدرت پاسخ دهد".
ایران ایر در پیامی در صفحه ایکس خود نوشته بود: "نه، نه، نه - سلاحهای هستهای در مدارس، بیمارستانها، موزهها، استادیومهای فوتبال، هواپیماهای تجاری ... فرودگاه بوشهر، فرودگاه مهرآباد یا هیچ کجای ایران تولید نمیشوند".