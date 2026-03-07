خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توضیح معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور در خصوص پیام تلویزیونی پزشکیان

کد خبر : 1759579
لینک کوتاه کپی شد.

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور درباره پیام تلویزیونی پزشکیان توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور در خصوص پیام تلویزیونی مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پیام ‎رئیس جمهور پزشکیان واضح است: اگر کشورهای منطقه در حمله امریکا به ما همکاری نکنند، به آنها حمله نخواهیم کرد. جمهوری اسلامی ‎ایران هرگز زیر بار زور نمی‌رود و نیروهای مسلح مقتدر ما طبق دستورالعمل ابلاغی به تجاوز از پایگاه‌های امریکایی پاسخ قاطع خواهند داد.
 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل