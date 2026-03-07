توضیح معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور در خصوص پیام تلویزیونی پزشکیان

به گزارش ایلنا، سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور در خصوص پیام تلویزیونی مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پیام ‎رئیس جمهور پزشکیان واضح است: اگر کشورهای منطقه در حمله امریکا به ما همکاری نکنند، به آنها حمله نخواهیم کرد. جمهوری اسلامی ‎ایران هرگز زیر بار زور نمی‌رود و نیروهای مسلح مقتدر ما طبق دستورالعمل ابلاغی به تجاوز از پایگاه‌های امریکایی پاسخ قاطع خواهند داد.