بازدید دادستان تهران از یکی از مراجع قضایی/ تاکید بر رسیدگی بدون تاخیر به پروندههای قضایی
به گزارش ایلنا، علی صالحی دادستان تهران از یکی از مراجع قضایی تهران بازدید و بر روند رسیدگی به پروندهها نظارت کرد.
دادستان تهران ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (قدس سره) و خدا قوت به کارکنان قضایی که در حال خدمترسانی هستند، گفت: رزمندگان اسلام در خط مقدم میدان هستند، کارکنان قضایی نیز در خط مقدم عدالت و امنیت فعالیت دارند.
صالحی تاکید کرد: طبق تاکیدات رهبر معظم شهید انقلاب اسلامی در شرایط جنگی باید تلاش ما چند برابر شود. رسیدگی به پروندههای قضایی نباید با تاخیر روبهرو شود و کارهای مراجعان با دقت و سرعت رسیدگی شود.