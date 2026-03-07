سپهوند در گفتوگو با ایلنا:
در شرایط جنگی نباید تصمیمات شورای رهبری زیر سؤال برود/ بزرگان جریانهای سیاسی با مدیریت افراد تندرو مانع تفرقه در جامعه شوند
یک نماینده مجلس با تاکید بر لزوم حمایت از تصمیمات شورای موقت رهبری در شرایط جنگی، گفت: در زمان جنگ دو قطبیسازی میتواند میدان را به نفع دشمن تغییر دهد؛ بنابراین هیچکس حق ندارد در این شرایط تصمیمات شورای رهبری را زیر سؤال ببرد.
رضا سپهوند در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره این که با توجه به صحبتهای اخیر رئیس جمهور در اعلام تصمیم شورای موقت رهبری و حمله برخی فعالان سیاسی به وی درباره ضرورت پرهیز از زیرسوال بردن تصمیمات شورای رهبری عنوان کرد: ابتدا شهادت رهبر انقلاب و همچنین شهادت تمام فرماندهان و مردم عزیزی که در جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به شهادت رسیدهاند به ویژه ۱۶۵ نفر از دانش آموزان مدرسه میناب و دانشآموزان دیگری که در سراسر کشور شهید شدند، را تسلیت میگویم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آقای پزشکیان به نکات خوبی اشاره کردند. اولاً شورای رهبری تا تعیین رهبر آینده تکلیف دارد طبق قانون هدایت امور را در دست داشته باشد و این کار هم در حال انجام است.
وی ادامه داد: آقای رئیس جمهور بابت حسن همجواری از همسایگان عذرخواهی کردند اما تبصرهای هم گذاشتند و گفتند اگر از خاک یا آسمان این همسایگان اقدامی علیه کشور ما صورت بگیرد، در آن صورت ما پاسخ خواهیم داد؛ یعنی همان جایی که از آنجا به سمت ما شلیک شده است. بنابراین سخنان ایشان متناقض با اقداماتی که اکنون در حال انجام است، نیست.
سپهوند خاطرنشان کرد: رئیسجمهور دقیقاً اشاره کرد که اگر از خاک شما حملهای به ما نشود، ما حسن همجواری را حفظ میکنیم؛ اما اگر چنین اتفاقی رخ دهد، پاسخ خواهیم داد. بنابراین جایی برای حمله به ایشان وجود ندارد.
وی در پاسخ به این که شورای رهبری متشکل از دو عضو دیگر هم هست در واقع تصمیم این شورا تنها از زبان رئیسجمهور بیان شده و این تصمیم جمع ۳ نفره بوده اما برخی ظاهرا این مساله را فراموش کردند و رئیسجمهور را مورد همجمه قرار میدهند، بیان کرد: ما نباید از درون، رئیسجمهورمان را که اکنون عضو شورای رهبری است، تحت فشار قرار دهیم، بلکه باید از تصمیمات شورای رهبری اطاعت کنیم. بالاخره شورای رهبری سه عضو دارد. اگر قرار باشد به تصمیمات آن اعتراض شود، دوستان یا افرادی که اکنون داغدار هستند باید به کل شورا انتقاد کنند. من فکر میکنم باید به تصمیمات شورای رهبری اعتماد کنیم تا انشاءالله امور به نفع منافع ملی پیش برود.
سپهوند در پاسخ به سوال دیگری درباره ضرورت پرهیز از تندروی و دوقطبیسازی در این شرایط، گفت: در زمان جنگ، دوقطبیسازی میتواند میدان جنگ را به نفع دشمن تغییر دهد. بنابراین هیچکس حق ندارد در این شرایط دوقطبیسازی کند. همه باید دست به دست هم بدهیم تا در مقابل دشمن قداری که به مناطق مسکونی ما دائماً شلیک میکند و عزیزان و مردم ما را به شهادت میرساند، ایستادگی کنیم.
وی تاکید کرد: افرادی که تندروی میکنند، چه بر اساس احساسات و چه به دلیل داغی که ملت بر دل دارد، باید خودشان و جریان فکریشان را مدیریت کنند. بزرگان این جریانها باید این افراد را مدیریت کنند و نگذارند حرفهایی زده نشود که باعث نفاق و تفرقه در جامعه شود.