«پیرو فرمایشات ریاست محترم جمهوری، نیروهای مسلح برای چندمین بار اعلام می‌کنند منافع و حاکمیت ملی کشورهای همسایه را محترم می‌شمارند و تاکنون نیز هیچ تعرضی به آنها نداشته‌اند لیکن در تداوم اقدامات هجومی قبلی تمام پایگاه‌های نظامی و منافع آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی صهیونیستی در زمین و دریا و فضا در منطقه به عنوان هدف اصلی زیر ضربات کوبنده و سهمگین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.»