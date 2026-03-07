واکنش قرارگاه خاتم‌الانبیا به اظهارات رئیس‌جمهور/ نیروهای مسلح منافع و حاکمیت ملی کشورهای همسایه را محترم می‌شمارند

واکنش قرارگاه خاتم‌الانبیا به اظهارات رئیس‌جمهور/ نیروهای مسلح منافع و حاکمیت ملی کشورهای همسایه را محترم می‌شمارند
کد خبر : 1759535
قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) در اطلاعیه‌ای با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح تاکنون نیز هیچ تعرضی به آنها نداشته‌اند، اعلام کرد: در تداوم اقدامات هجومی قبلی تمام پایگاه‌های نظامی و منافع آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی صهیونیستی در زمین و دریا و فضا در منطقه به عنوان هدف اصلی زیر ضربات کوبنده و سهمگین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) به شرح زیر است:

«پیرو فرمایشات ریاست محترم جمهوری، نیروهای مسلح برای چندمین بار اعلام می‌کنند منافع و حاکمیت ملی کشورهای همسایه را محترم می‌شمارند و تاکنون نیز هیچ تعرضی به آنها نداشته‌اند لیکن در تداوم اقدامات هجومی قبلی تمام پایگاه‌های نظامی و منافع آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی صهیونیستی در زمین و دریا و فضا در منطقه به عنوان هدف اصلی زیر ضربات کوبنده و سهمگین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.»

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

