معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد خبر داد:
آغاز فعالیت دفاتر اسناد رسمی از فردا یکشنبه ۱۷ اسفند
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد از آغاز فعالیت دفاتر اسناد رسمی از فردا یکشنبه ۱۷ اسفند خبر داد.
به گزارش ایلنا، سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد گفت: در روز یکشنبه مورخ ۱۷ اسفند و همزمان با فعالیت واحدهای ثبتی، سردفتران اسناد رسمی میتوانند به صورت اختیاری در محل کار حضور داشته و به ارائه خدمات ثبتی در دفاتر اقدام ورزند.
وی گفت: سامانه دفاتر اسناد رسمی روز یکشنبه مورخ ۱۷ اسفند از ساعت ۱۰ تا ۱۴ و از روز دوشنبه تا اطلاع ثانوی از ساعت ۸ تا ۱۴ ظهر برای دفاتر اسناد رسمی فعال خواهد بود. سامانههای سازمان ثبت در ساعات اعلام شده در دسترس است؛ لذا حضور بانوان سردفتر و یا سردفترانی که دارای مشکلات خانوادگی یا بیماری باشند یا به هر دلیلی نتوانند در دفتر حاضر شوند فعلا اختیاری است.