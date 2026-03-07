خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد خبر داد:

آغاز فعالیت دفاتر اسناد رسمی از فردا یکشنبه ۱۷ اسفند

آغاز فعالیت دفاتر اسناد رسمی از فردا یکشنبه ۱۷ اسفند
کد خبر : 1759531
لینک کوتاه کپی شد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد از آغاز فعالیت دفاتر اسناد رسمی از فردا یکشنبه ۱۷ اسفند خبر داد.

به گزارش ایلنا، سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد گفت: در روز یکشنبه مورخ ۱۷ اسفند و همزمان با فعالیت واحدهای ثبتی، سردفتران اسناد رسمی می‌توانند به صورت اختیاری در محل کار حضور داشته و به ارائه خدمات ثبتی در دفاتر اقدام ورزند.

وی گفت: سامانه دفاتر اسناد رسمی روز یکشنبه مورخ ۱۷ اسفند از ساعت ۱۰ تا ۱۴ و از روز دوشنبه تا اطلاع ثانوی از ساعت ۸ تا ۱۴ ظهر برای دفاتر اسناد رسمی فعال خواهد بود. سامانه‌های سازمان ثبت در ساعات اعلام شده در دسترس است؛ لذا حضور بانوان سردفتر و یا سردفترانی که دارای مشکلات خانوادگی یا بیماری باشند یا به هر دلیلی نتوانند در دفتر حاضر شوند فعلا اختیاری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل