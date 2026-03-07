زیدآبادی:

زخم پشت زخم بر پیکر وطنی که غریب و تنها در میان گرگان گرفتار آمده است

یک فعال سیاسی تاکید کرد: توحش آمریکایی_ صهیونیستی به نام آزادسازی مایهٔ شرم ابدی نوع انسان است.

به گزارش ایلنا، احمد زید آبادی، فعال سیاسی، در یادداشتی در کانال تلگرامی خود ضمن محکوم کردن حملات آمریکا و رژیمی صهیونیستی علیه ایران تاکید کرد: چنین توحشی تحت عنوان تمدن و چنین ویرانی با ادعای آبادسازی و چنین سطح از دهشت‌آفرینی به نام آزادسازی مایهٔ شرم ابدی نوع انسان است.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

« آمریکا و اسراییل دیشب غرب تهران را به آتش کشیدند. این کاری است که بیش از یک هفته است در سرتاسر خاک ایران مشغول آن هستند. زخم پشت زخم بر پیکر وطنی که غریب و تنها در میان گرگان گرفتار آمده است.

چنین توحشی تحت عنوان "تمدن" و چنین ویرانی با ادعای "آبادسازی" و چنین سطح از دهشت‌آفرینی به نام "آزادسازی" مایهٔ شرم ابدی نوع انسان است!

ای دریده پوستین یوسفان

گرگ برخیزی از این خواب گران! »

