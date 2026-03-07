روابط عمومی سپاه خبر داد؛
تهاجم انبوه یگان پهپادی نیروی دریایی سپاه به پایگاه الظفره
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: یگان پهپادی نیروی دریایی سپاه سحرگاه امروز با یک تهاجم انبوه پایگاه هوایی الظفره را مورد اصابت قرار دادند.
این پایگاه یکی از بزرگترین و مهمترین پایگاههای هواگردها و مرکز کنترل و هدایت تروریستهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز است که اهداف با موفقیت مورد اصابت قرار گرفت.
در این هجوم مرکز جنگ هوایی تروریستهای آمریکایی، مرکز ارتباط ماهوارهای، رادارهای هشدار اولیه و رادارهای کنترل آتش مورد اصابت قرار گرفت.