روابط عمومی سپاه خبر داد؛

تهاجم انبوه یگان پهپادی نیروی دریایی سپاه به پایگاه الظفره

روابط عمومی سپاه از تهاجم انبوه یگان پهپادی نیروی دریایی سپاه به پایگاه هوایی الظفره خبر داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: یگان پهپادی نیروی دریایی سپاه سحرگاه امروز با یک تهاجم انبوه پایگاه هوایی الظفره را مورد اصابت قرار دادند.

این پایگاه یکی از بزرگترین و مهمترین پایگاه‌های هواگرد‌ها و مرکز کنترل و هدایت تروریست‌های آمریکایی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز است که اهداف با موفقیت مورد اصابت قرار گرفت.

در این هجوم مرکز جنگ هوایی تروریست‌های آمریکایی، مرکز ارتباط ماهواره‌ای، رادار‌های هشدار اولیه و رادار‌های کنترل آتش مورد اصابت قرار گرفت.

 

