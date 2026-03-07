صدور فوری اسناد مفقود و آسیب‌دیده از جنگ

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که افرادی که اسناد مالکیت آنها در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی آسیب دیده است، می‌توانند با مراجعه به واحد‌های ثبتی، نسخه مجدد سند خود را دریافت کنند.

به گزارش ایلنا، پژمان پروین، معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره حمایت حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: افرادی که اسناد و مدارک ثبتی آن‌ها در جریان جنگ آسیب دیده یا از بین رفته است، می‌توانند با مراجعه به واحد ثبتی محل خود و ارائه مدارک لازم، نسبت به دریافت مجدد اسناد اقدام کنند.

وی با تأکید بر اینکه تمامی اطلاعات اسناد در سامانه‌ها و سرورهای الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نگهداری می‌شود، افزود: به دلیل ثبت الکترونیکی اطلاعات، صدور مجدد اسناد برای متقاضیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد و در این زمینه هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.

پروین همچنین از تغییر نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری استان تهران خبر داد و گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، فعالیت تمامی واحدهای قضایی و اداری استان تهران از روز یکشنبه ۱۷ اسفندماه تا اطلاع ثانوی با حضور ۲۰ درصدی کارکنان و با هماهنگی مدیران مربوطه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: طبق این اطلاعیه، تمامی رده‌های مدیریتی از شمول دورکاری مستثنی هستند. همچنین فعالیت تمامی کارکنان خانم در استان تهران به‌صورت دورکاری خواهد بود.

معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: در سایر استان‌ها نیز با رعایت موارد اعلام‌شده، تمهیدات لازم با هماهنگی و تصمیم مقامات استانی اتخاذ خواهد شد.

پروین در پایان تصریح کرد: مدیران کل ستادی و استان تهران موظف‌اند بر اساس این بخشنامه، نسبت به برنامه‌ریزی برای حضور کارکنان در محل کار اقدام کنند.

 

