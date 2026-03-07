سردار شکارچی:
در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی کوتاه نخواهیم آمد
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی کوتاه نخواهد آمد، همینطور که تا الان قدرتمندانه ضربات کوبنده ای را بر پیکره آنها واردکرده ایم تداوم خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار ابوالفضل شکارچی با تأکید بر اینکه باید دست به دست هم دهیم تا قدرتمندانه عمل کنیم، گفت: ما به کشورهای همسایه آسیب نمیزنیم؛ ضربات ما به آمریکا و رژیم صهیونیستی ادامه دارد. از روز نخست تجاوز رژیم صهیونیستی، هر جا مبدأ تجاوز علیه ما بود، هدف مشروع ایران شد.
وی ادامه داد: همه تلاش ایران این است که به کشورهای همسایه و مسلمان ما آسیبی وارد نشود و بر همین پایبند هستیم. اما ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی کوتاه نخواهد آمد، همینطور که تا الان قدرتمندانه ضربات کوبنده ای را بر پیکره آنها واردکرده ایم تداوم خواهد داشت.
وی ادامه داد: الحمدلله رئیس جمهورو مسئولان کشور هم چنین نظری را دارند. در واقع تبصره ای وجود دارد که براساس آن کشورهایی که فضا، زمین و امکانات در اختیار دشمنان متخاصم ما قرار نمی دهند مورد تعرض قرار نگرفته اند و قرار هم نمی گیرند انشالله که کشورهای منطقه دست به دست هم دهیم و آمریکایی ها را که ناامن کننده سرزمین های اسلامی هستند را از منطقه بیرون کنیم.