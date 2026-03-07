در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی کوتاه نخواهیم آمد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار ابوالفضل شکارچی با تأکید بر اینکه باید دست به دست هم دهیم تا قدرتمندانه عمل کنیم، گفت: ما به کشور‌های همسایه آسیب نمی‌زنیم؛ ضربات ما به آمریکا و رژیم صهیونیستی ادامه دارد. از روز نخست تجاوز رژیم صهیونیستی، هر جا مبدأ تجاوز علیه ما بود، هدف مشروع ایران شد.

وی ادامه داد: همه تلاش ایران این است که به کشور‌های همسایه و مسلمان ما آسیبی وارد نشود و بر همین پای‌بند هستیم. اما ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی کوتاه نخواهد آمد، همینطور که تا الان قدرتمندانه ضربات کوبنده ای را بر پیکره آنها واردکرده ایم تداوم خواهد داشت.

وی ادامه داد: الحمدلله رئیس جمهورو مسئولان کشور هم چنین نظری را دارند. در واقع تبصره ای وجود دارد که براساس آن کشورهایی که فضا، زمین و امکانات در اختیار دشمنان متخاصم ما قرار نمی دهند مورد تعرض قرار نگرفته اند و قرار هم نمی گیرند انشالله که کشورهای منطقه دست به دست هم دهیم و آمریکایی ها را که ناامن کننده سرزمین های اسلامی هستند را از منطقه بیرون کنیم.

