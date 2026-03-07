مهاجرانی مطرح کرد:
تأمین کامل ذخایر کالاهای اساسی و دارو/ حفاظت از اموال مردم در منازل آسیب دیده/ تمدید اعتبار پروانه مطب پزشکان تا پایان فروردین ۱۴۰۵
سخنگوی دولت گفت: ذخایر استراتژیک کشور شامل کالاهای اساسی و دارو در وضعیت مطلوب قرار دارد و کمبودی در تأمین اقلام ضروری مانند برنج، روغن، مرغ، گوشت، تخممرغ، شکر، گندم و آرد وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی با بیان این که ذخایر استراتژیک، شامل کالاهای اساسی و دارو، به اندازه کافی وجود دارد، گفت: وقتی درباره کالاهای اساسی صحبت میکنیم، معمولاً در مورد کالاهایی که نیازهای روزمره مردم را تأمین میکند، مانند برنج، روغن، مرغ، گوشت، تخممرغ، شکر و موارد مشابه سخن میگوییم که این اقلام در جای خود به اندازه کافی موجود است.
سخنگوی دولت ادامه داد: اتاق اصناف ایران هم اعلام کرده است که ذخایر گندم و آرد به اندازه کافی وجود دارد و از این منظر جای نگرانی نیست. لازم میدانم از اصناف محترم تشکر کنم که با باز بودن واحدهای صنفی خود کمک میکنند جریان زندگی در کشور به صورت عادی ادامه پیدا کند. نانوایان، خردهفروشان، سوپرمارکتها و مغازههایی که هرچند ممکن است برخی از آنها تصور کنند مشتری ندارند، اما همچنان مغازههای خود را باز نگه میدارند، واقعاً شایسته تشکر ویژه هستند.
وی تاکید کرد: کالاهای اساسی در استانهایی که مهمانپذیری بیشتری دارند، نظیر استانهای شمالی و خراسان رضوی، به اندازه کافی وجود دارد و طبق اعلام انجامشده، در این زمینه مشکلی نداریم. همچنین در راستای تسهیل ارائه خدمات درمانی، طبق اعلام سازمان نظام پزشکی، مدت اعتبار پروانه مطب پزشکان که تا پایان اسفندماه مهلت داشت، تا پایان فروردین ۱۴۰۵ تمدید شد.
مهاجرانی عنوان کرد: در راستای ایجاد انسجام ملی و همچنین خدمترسانی مناسب، تاکسی تلفنی تهران اعلام کرده است که در زمانهایی که اینترنت دچار اختلال میشود، مردم میتوانند با شماره ۱۳۳ تماس بگیرند و طبیعتاً از خدمات این عزیزان بهرهمند شوند.
وی با اشاره به تخریب منازل مسکونی در تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان گفت: با توجه به اینکه منازل مسکونی زیادی در این حملات آسیب دیده است، طبیعتاً مدیریت فراجا تصمیم گرفته است که در راستای حفظ اموال مردم، بهویژه در منازلی که به دلیل شدت آسیب به هیچ عنوان قابل سکونت نیستند، نیروهای خود را مستقر کند. بدیهی است که نگهداری و حفاظت از اموال مردم آسیبدیده یکی از وظایفی است که این بزرگواران در این روزها به خوبی آن را انجام میدهند و امیدوار هستیم که شاهد تخریب کمتری باشیم.