به گزارش ایلنا، محمد سبزی با اشاره به وضعیت بازار کالاهای اساسی گفت: تاکنون کمبودی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم وجود نداشته و کالاها به میزان کافی در بازار عرضه می‌شود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی افزود: با این حال در حوزه نظارت بر قیمت‌ها، به‌ویژه در برخی فروشگاه‌ها، لازم است دستگاه‌های مسئول از جمله با جدیت بیشتری ورود کنند، زیرا در برخی موارد مشاهده می‌شود که یک کالا با قیمت‌های متفاوت در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود.

سبزی ادامه داد: به عنوان مثال در برخی فروشگاه‌ها برای کالاهایی مانند روغن چند قیمت متفاوت درج شده و هر چند روز یک بار قیمت جدیدی اعلام می‌شود که این موضوع می‌تواند برای مردم نگران‌کننده باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: در همین راستا روز گذشته با مسئولان سازمان حمایت گفت‌وگو کردیم و آنها نیز قول دادند که نظارت‌ها در بازار افزایش یابد.

وی با اشاره به اقدامات نظارتی در سطح شهرستان‌ها گفت: در روزهای ابتدایی ایجاد التهاب در بازار، متأسفانه برخی افراد اقدام به افزایش قیمت برخی کالاها کردند، اما با برگزاری جلسات با مسئولان مربوطه و اصناف و همچنین حضور میدانی در بازار، این موضوع تا حد زیادی مدیریت شد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بازدیدهای میدانی از بازار، برخی واحدهای صنفی که اقدام به گران‌فروشی کرده بودند پلمب و جریمه شدند و در مقابل، فروشندگانی که با انصاف و قیمت مناسب کالا عرضه می‌کردند مورد تقدیر قرار گرفتند.

سبزی تأکید کرد: در شرایط حساس کنونی لازم است همه دستگاه‌ها و مسئولان به صورت شبانه‌روزی در میدان باشند و نظارت‌ها محدود به ساعات اداری نباشد تا بازار به خوبی مدیریت شود.

وی در پایان به خانه ملت خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر کالاهای اساسی در بازار به وفور وجود دارد و مردم می‌توانند نیازهای خود را تأمین کنند، اما لازم است نظارت‌ها همچنان با جدیت ادامه یابد تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.

