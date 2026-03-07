اطلاعیه شماره۸ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:
دعوت از مردم ایران برای برگزاری آیین هفتمین روز شهادت رهبر انقلاب
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه ای همه مردم یران اسلامی را برای برگزاری آیین هفتمین روز شهادت قائد شهید امت اسلام حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای دعوت کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت مؤمن، بصیر، شهیدپرور و قدرشناس ایران اسلامی در روزهایی که دلهای آحاد مردم این سرزمین در سوگ شهادت جانسوز رهبر فرزانه و فرهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای مالامال از خشم و بغض است، حضور عازمانه، عارفانه و آگاهانه و سرشار از محبت و وفاداری شما مردم قدرشناس در میادین، خیابانها، مساجد و محافل عزاداری، جلوهای باشکوه و بی نظیر از پیوند عمیق ملت با آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت را به نمایش گذاشته بیتردید این حضور سوگوارانه و در عین حال حماسی، که با شکوهی کمنظیر در سراسر کشور رقم میخورد، بار دیگر نشان داد که ملت ایران که پرورش یافته مکتب سید الشهدا هستند در سختترین لحظات نیز با صلابت، همبستگی و وفاداری، پایدار و استوار ایستاده و پرچم عزت، مقاومت و استقلال را برافراشته نگاه میدارند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن ادای احترام به روح بلند آن رهبر بزرگ، تاریخ ساز، ملکوتی و مجاهد و قدردانی صمیمانه از حضور حماسی، عاشقانه و مسئولانه مردم عزیز در راهپیمایی بعد از نماز جمعه و شرکت در آیینهای سوگواری و میدانهای عزاداری، از عموم ملت شریف ایران دعوت مینماید همچون روزها و شبهای گذشته با حضور گسترده، باشکوه و معنوی خود در آیینهای بزرگداشت هفتمین روز شهادت آن یگانه دوران، در میادین و مساجد سراسر کشور، بار دیگر جلوهای از وفاداری به مکتب انقلاب اسلامی، راه شهیدان و آرمانهای والای نظام اسلامی را به نمایش بگذارند.
بیتردید این حضور وحدتآفرین و دشمنشکن اقشار مختلف مردم به ویژه دستجات و هیئات عزاداری، پیام روشنی از استقامت ملت ایران به جهانیان مخابره خواهد کرد و نشان خواهد داد که راه آن مرجع شهید با اراده استوار مردم و نسلهای آینده این سرزمین با قوت ادامه خواهد یافت.
این مراسم در تهران از ساعت ۱۹:۳۰ در میادین اصلی مناطق ۲۲ گانه تهران برگزار میشود.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی