به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود پزشکیان در پیام تلوزیونی با تسلیت شهادت رهبر انقلااب فرماندهان و دانش آموزان و مردمی که شهید شده‌اند، گفت: متاسفانه مدعیان حقوق بشر و آزادی و انسانیت، دانش‌آموزان و مردم بی‌گناه ما را شهید کرده‌اند و بدون توجه به قوانین بین‌المللی هر جایی را که دلشان می‌خواهد بمباران می‌کنند و از مدارس و بیمارستان‌ها و مراکز مختلف در کشور پرهیز ندارند.

وی ادامه داد: لازم است از مردم بزرگوار کشورمان علیرغم سختی‌هایی که وجود دارد، تشکر کنم من هر شب در صحنه هستم و از هر کسی که در ایران زندگی می‌کند و ایرانی است بدون توجه به اینکه چه مذهب و چه وضع و قیافه‌ای دارد، متشکرم چراکه حضورشان برای دفاع از تمامیت خاک ایران و ایران سربلند تاریخی ما باعث می‌شود که دشمنان ما نسبت به آنچه که در ذهن دارند ناامید شوند و قددران این مردم بزرگوار هستیم.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: باور من این است که باید اختلافات و نگرانی‌ها و دلخوری‌هایی که از هم داریم را امروز کنار بگذاریم و همه دست به دست هم دهیم و از آب و خاک و سرزمین‌مان با قدرت دفاع کنیم و تا پای جان ایستاده‌ایم تا ایران‌مان را سربلند از این بحران بیرون کشیم، دشمنان خواب اینکه ما بدون قید و شرط بخواهیم تسلیم شویم را باید به گور ببرند.

پزشکیان عنوان کرد: ما به قوانین بین‌المللی و چارچوب‌های انسانی پایبند هستیم و این‌ها هم باید به اصولی که از آن دم می‌زنند پایبند باشند و حق و حقوق همه کشورها از جمله ما را نباید نادیده بگیرند.

وی تاکید کرد: از همه کشورهای همسایه که از طرف ایران مورد حمله قرار گرفتند، از طرف خودم عذرخواهی کنم برای اینکه در این روند و اوضاعی که اتفاق افتاد و رهبر ما و فرماندهان ما جان خود را از دست دادند، نیروهای مسلح ما و قهرمانانی که جان برکف هستند، زندگی‌شان را کف دست‌شان گذاشته‌اند که از تمامیت ارضی ایران دفاع کنند و وقتی فرماندهان نبودند دیگر آتش به اختیار همه اقداماتی را که لازم بود را انجام دادند و باعزت و قدرت از سرزمین‌مان دفاع کردند. ما قصد تجاوز به کشورهای همسایه‌مان را نداریم بارها گفته‌ایم که آنها برادران ما هستند و ما باید با این عزیزان در این منطقه دست به دست هم و صلح و آرامش را برقرار کنیم.

پزشکیان تصریح کرد: امیدواریم این اتفاقات در تصمیمی که در شورای موقت رهبری گرفته‌ایم، حل و فضل شود و این تصمیم به نیروهای مسلح گزارش داده شد که نباید به کشورهای همسایه حمله کنند مگر اینکه بخواهند از آنجا به ما حمله کنند من فکر می‌کنم این مشکل را باید با دیپلماسی حل کنیم تا با دعوا کردن و به مشکل رسیدن.

رئیس جمهور بیان کرد: مردم عزیز ما باید بدانند دولت و تمام وزرا با تمام وجود پای کار هستند و تلاش خودمان را خواهیم کرد تا جایی که کار از دستمان بر‎آید، خدمت خواهیم کرد.

وی گفت: ما تلاش خواهیم کرد که هیچ مشکلی برای مردم‌مان به وجود نیاید ولی واقعیت این است که خود را برای جنگ آماده کرده‌ایم و آماده خواهیم کرد. از خداوند بزرگ در این ماه مبارک می‌خواهم که به ما این باور و این ایمان و اعتقاد را عطا کند تا بتوانیم از تمامیت کشورمان و از سربلندی و عزت مردم با قدرت و با عزت دفاع کنیم و برای آیندگان درسی باشد که ایرانیان در تمام صحنه‌هایی که نیاز باشد، با هم هستند و ما باید با هم باشیم.

پزشکیان تاکید کرد: ما باید با هم باشیم؛ به کشورهای همسایه و یکسری از گروه‌ها و جریان‌ها که در فکر این هستند که بخواهند از این فرصت استفاده کرده و به کشور ما حمله کنند، این پیام را می‌دهم که بهتر است بازیچه دست امپریالیسم نشوند. ممکن است ما با هم اختلاف و از هم گلایه داشته باشیم، اما چنین اقدامی به پشتیبانی رژیم نسل‌کش صهیونیستی و آمریکای قلدر، رنگ بی‌عزتی و بی‌غیرتی دارد. بازیچه دست استعمارگران و نسل‌کش‌ها شدن هیچ توجیهی ندارد و برای کسانی که تصور کنند و بخواهند با چنین اقداماتی آزادی و عزت خودشان را به دست بیاورند، سرابی بیش نیست؛ عزت را کنار روباه‌صفتان، دروغگویان و جهان‌خواران نمی‌شود به دست آورد و اگر ما با هم اختلافی داریم بهتر است با هم بنشینیم و این اختلافات را حل کنیم و بازیچه دست رژیم اسرائیل و آمریکا نشویم.

