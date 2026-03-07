مواضع گروههای تجزیهطلب مورد اصابت قرار گرفت
کد خبر : 1759415
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد: مواضع گروههای تجزیه طلب مورد اصابت قرار گرفت.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: مواضع گروههای تجزیه طلب در اقلیم عراق در سه نقطه توسط یگان موشکی سپاه در ساعت ۴.۳۰ صبح امروز مورد اصابت قرار گرفت.
سخنگوی نیروهای مسلح گروههای تجزیه طلب در اقلیم اگر حرکتی علیه تمامیت ارضی ایران انجام دهند آنها را له خواهیم کرد.