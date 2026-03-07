نفتکش متخلف دقایقی قبل مورد اصابت قرارگرفت

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: ️صبح امروز یک فروند نفتکش با نام تجاری prima در پی بی توجهی به هشدارهای مکرر نیروی دریایی سپاه مبنی بر منع تردد و نا ایمن بودن تنگه هرمز مورد اصابت یک فروند پهپاد انهدامی قرار گرفت.

ب️راساس اعلام روابط عمومی سپاه، شایان ذکر است تنگه راهبردی هرمز هشتمین روز است که بدلیل تجاوز خبیثانه تروریست های امریکایی و شهادت قائد امت اسلامی و تجاوز به منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز تحت کنترل بوده و نفتکش ها و شناورهای تجاری همپیمان کشورهای متخاصم اجازه عبور از این تنگه را ندارند.

