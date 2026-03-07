خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روابط عمومی سپاه:

نفتکش متخلف دقایقی قبل مورد اصابت قرارگرفت

کد خبر : 1759405
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه اعلام کرد: نفتکش متخلف دقایقی قبل مورد اصابت قرارگرفت.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: ️صبح امروز یک فروند نفتکش با نام تجاری prima در پی بی توجهی به هشدارهای مکرر نیروی دریایی سپاه مبنی بر منع تردد و نا ایمن بودن تنگه هرمز مورد اصابت یک فروند پهپاد انهدامی قرار گرفت.

ب️راساس اعلام روابط عمومی سپاه، شایان ذکر است تنگه راهبردی هرمز هشتمین روز است که بدلیل تجاوز خبیثانه تروریست های امریکایی و شهادت قائد امت اسلامی و تجاوز به منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز تحت کنترل بوده و نفتکش ها و شناورهای تجاری همپیمان کشورهای متخاصم اجازه عبور از این تنگه را ندارند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل