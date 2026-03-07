دبیر ستاد حقوق بشر:
حامیان تجاوز به ایران از بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند
دبیر ستاد حقوق بشر ایران با بیان اینکه بیتفاوتی و نادیده انگاشتن جنایت آمریکا در مدرسه میناب توسط مراجع و مقامهای حقوق بشری لکه ننگی بر پیشانی آنها خواهد بود، گفت: حامیان تجاوز به ایران از بزرگترین ناقضان حقوق بشری هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، ناصر سراج، معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در تشریح اقدامها برای پیگیری حقوقی و پاسخگو کردن عاملان تجاوز به خاک ایران و مرتکبان جنایت علیه مردم کشورمان گفت: تجاوزهای مشترک رژیمهای جنایتکار صهیونیستی و آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران، در میانه مذاکرات، بار دیگر بر همگان ثابت کرد که مذاکره و دیگر روشهای حلوفصل مسالمتآمیز اختلافها برای این دو رژیم صرفا حربهای برای توجیه جنایتها علیه ملت ایران محسوب می شود.
وی درباره ارزیابی اش از اقدامهای این دو رژیم در چارچوب اصول و قواعد حقوق بینالملل گفت: رژیم غاصب صهیونیستی با همکاری و مشارکت رژیم جنایتکار آمریکا، کمر همت بر نابودی جسم نالان و نیمه جان حقوق بینالملل و حقوق بشر بستهاند.
وی ادامه داد: در جریان تجاوزهای اخیر این دو رژیم جنایتکار به ایران، کمتر قاعده ای از قواعد بنیادین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه ای یافت میشود که مورد نقض قرار نگرفته باشد. اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بینالمللی ازجمله اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، اصل تناسب، اصل ضرورت و اصل احتیاط، چنان همهجانبه و بی محابا از سوی این دو رژیم در ایران نقض میشود که گویی از اساس چیزی به نام حقوق بشردوستانه وجود نداشته است.
وی تصریح کرد: رژیم فعلی آمریکا در چارچوب شعار نژادپرستانه «اول آمریکا»، تمامی مناسبات و مبانی اخلاقی، انسانی و حقوقی جامعه جهانی را زیر پا گذاشته و با همکاری جامع با رژیم کودککش و نسلکش صهیونیستی که دستش به خون بیش از ۸۰ هزار انسان بیگناه در غزه آلوده است، به جاده صافکن این رژیم جنایتکار در عرصه بینالمللی بدل شده است.
سراج درباره اینکه حملههای رژیم صهیونیستی و امریکا به ایران بهویژه حمله به دبستان دخترانه در میناب، ناقض کدام دسته از قواعد حقوق بشری و بینالمللی محسوب میشود؟ گفت: در این میان، حقوق بنیادین بشری ملت ایران بیش از هر حوزه دیگر در حال نقض نظاممند از سوی عوامل تروریستی آمریکایی صهیونیستی است. روسای جنایتکار این دو رژیم که با وعده کاذب آزادی مردم ایران دست به تجاوز سرزمینی به ایران زدند، در نخستین روز از حملههای وحشیانه خود یک دبستان در میناب را هدف حملههای خود قرار دادند که در نتیجه آن ۱۶۸ دانشآموز بیگناه بین سن ۷ تا ۱۲ سال به شهادت رسیده و دهها کودک دیگر مجروح شدهاند.
وی افزود: بیتردید هدف قرار دادن عامدانه کودکان در محیط آموزشی، نقض فاحش و آشکار اصول و قواعد بنیادین حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه مندرج در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آن بهویژه اصل تفکیک و اصل تناسب و موازین حقوق بشر ازجمله کنوانسیون حقوق کودک و همینطور اصول انسانی و اخلاقی محسوب میشود.
سراج تصریح کرد: ابعاد این جنایت وحشیانه آنچنان دلخراش و وسیع بوده که سبب وحشت دیگر کودکان و جریحهدار شدن احساسات عمومی مردم ایران و افکار عمومی جهانی شده است که بیتفاوتی و نادیده انگاشتن آن توسط مراجع و مقامهای حقوق بشری لکه ننگی بر پیشانی آنها خواهد بود که هیچگاه پاک نخواهد شد.
دبیر ستاد حقوق بشر ایران درباره واکنش سازوکارهای بینالمللی نسبت به این فاجعه چه بوده است؟ گفت: اگرچه برخی از سازوکارهای بینالمللی حقوق بشری نظیر صندوق کودکان ملل متحد یا بعضی از گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر به محکومیت این جنایت اشاره کردهاند، اما پر واضح است این محکومیتها چنانچه با ابزارهای سخت نظارتی و جبرانی همراه نباشد، تاثیر چندانی ندارد. متأسفانه باید اذعان کرد که سازوکارهای بینالمللی و حتی بسیاری از دولتهای جهان امروز، گروگان یا اسیر این ۲ رژیم جنایتکار و خودبرتربین هستند.
وی افزود: این ۲ رژیم امروز دیگر از استفاده ابزاری از این سازوکارها عبور کرده و به ارعاب و تهدید این سازوکارها مبادرت می ورزند؛ تهدید و تحریم قضات دیوان بینالمللی کیفری در پرونده تعقیب نتانیاهو و همچنین تهدیدهای مکرر این دو رژیم علیه گزارشگر ویژه سرزمینهای اشغالی ازجمله مصادیق بارز نقض ماموریتهای سازوکارهای بینالمللی توسط آنها است.
وی درباره اینکه نقش دیگر دولتها در تحقق اهداف این دو رژیم را چگونه ارزیابی میکنید؟ گفت: بدیهی است که دولت و ملتهای آزاده هیچگاه تن به توجیه و حمایت از اقدامهای جنایتکارانه این دو رژیم نداده و نخواهند داد؛ در این مدت کافی است به مواضع دولتهایی چون آفریقای جنوبی که به جهت نسلکشی رژیم صهیونیستی در دیوان بینالمللی دادگستری طرح دعوا کرده یا اسپانیا که همواره مخالف جنایتهای این دو رژیم بوده است، نگاه کنید. در این میان البته کشورهای دوست و برادر همسایه ایران نیز همواره مواضع محترمانه در مخالفت با اقدامهای جنایتکارانه این دو رژیم داشتهاند.
وی افزود: با وجود این، حامیان این دو رژیم را که به نوعی هم از روی ترس و هم به جهت خوی امپریالیستی و برتریجویی خود، سکوت کرکنندهای را در برابر جنایتهای آنها در پیش گرفتهاند، نیز نباید از نظر دور داشت؛ این حامیان که اغلب آنها دول اروپایی و غربی هستند، بزرگترین ناقضان اصول حقوق بشری و استفادهکنندگان ابزاری از حقوق بشر بوده که با این قبیل بازیهای نخنما شده، هم خود را از معادلات جهانی حذف کرده و به ابزاری در دستان این دو رژیم جنایتکار بدل گشتند و هم سازوکارهای حقوق بشری را تهی از معنا و بیاثر کردهاند؛ شما فقط جنایت دبستان میناب با قتلعام ۱۶۸ دختر بچه را مقایسه کنید با فوت دختری در سال ۱۴۰۱.
وی تاکید کرد: مدعیان دروغین حقوق بشر در جریان واقعه تاسفبرانگیز فوت مرحومه مهسا امینی که حتی رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز بارها درباره آن اظهار تاسف کرده و خود را داغدار آن حادثه معرفی کردهاند، چنان بلوا و آشوبی به پا کردند و ادای دایه عزیزتر از مادر در آوردند که سازوکارهای متاثر از قدرت و سیاست در عرصه بینالمللی را مجاب کردند تا هیئت بهاصطلاح حقیقتیاب درباره وقایع ایران تشکیل دهد.
وی ادامه داد: در مقابل اما در جریان حمله وحشیانه اخیر به مدرسه میناب و کشتار ۱۶۸ دختربچه دبستانی، چنان سکوت اختیار کردهاند که گویی حقوق کودکان، حقوق زنان، حق حیات، حق برخورداری از امنیت و صلح، حق آموزش و بسیاری از حقهای بشری دیگر که همواره ایران را با ادعای نقض آنها مورد شماتت قرار می دادند، از اساس وجود نداشته یا ندارد.
سراج تصریح کرد: رویکرد دوگانه و نژادپرستانه این مدعیان دروغین حقوق بشر، به حدی مشمئزکننده شده است که دیگر باید با صدای بلند اعلام کرد که جانیان و حامیان جنایتهای حقوق بشری مانند آنها، هیچگاه حق ندارند در سازوکارهای حقوق بشری حضور داشته باشند و بتوانند با دستان آغشته به خون خود برای این سازوکارهای نظارتی تصمیم بگیرند و در موضوعهای حقوق بشری رای دهند.
وی در پایان تاکید کرد: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی عمیق با خانوادههای داغدار و مردم شریف ایران اعلام میدارد که پیگیری حقوقی این جنایتها را از مجاری حقوقی ذیربط، در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی دنبال خواهد کرد و از جامعه جهانی میخواهد در برابر این فجایع انسانی، مسئولانه، شفاف و بدون تبعیض اقدام کند.