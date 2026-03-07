بقایی خطاب به گوترش:

این «جنگ» نیست، یک «اقدام تجاوزکارانه بی‌دلیل» است

این «جنگ» نیست، یک «اقدام تجاوزکارانه بی‌دلیل» است
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به اظهارات دبیرکل سازمان ملل مبنی بر اینکه «اکنون زمان پایان جنگ است»گفت: بیایید کمی بی‌طرف باشیم؛ این «جنگ» نیست، بلکه یک «اقدام تجاوزکارانه بی‌دلیل» است که توسط دو رژیم مسلح به سلاح هسته‌ای علیه ایران آغاز شده است.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی‌ وزارت امور خارجه در شبکه مجازی ایکس نوشت: در حالی که ایران در میانه مذاکرات جدی دیپلماتیک بود، آمریکا و اسرائیل برای دومین بار در کمتر از ۹ ماه به ایران حمله کردند. شما از خطر برای اقتصاد جهانی ابراز نگرانی کرده‌اید؛ اما درباره غیرنظامیان بی‌گناه، از جمله ۱۷۵ کودک که در شهر میناب کشته شدند و دیگر قربانیان حملات آمریکا و اسرائیل در روزهای اخیر چه می‌گویید؟

وی تاکید کرد که سازمان ملل باید صریح باشد و مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود را در قبال این جنگ غیرقانونی علیه ایران بپذیرد.

 

