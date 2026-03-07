به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی‌ وزارت امور خارجه در شبکه مجازی ایکس نوشت: در حالی که ایران در میانه مذاکرات جدی دیپلماتیک بود، آمریکا و اسرائیل برای دومین بار در کمتر از ۹ ماه به ایران حمله کردند. شما از خطر برای اقتصاد جهانی ابراز نگرانی کرده‌اید؛ اما درباره غیرنظامیان بی‌گناه، از جمله ۱۷۵ کودک که در شهر میناب کشته شدند و دیگر قربانیان حملات آمریکا و اسرائیل در روزهای اخیر چه می‌گویید؟