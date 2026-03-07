جزئیات روز هفتم عملیات وعده صادق ۴

به گزارش ایلنا، متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

فرزندان ملت ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هفتمین روز از جنگ در ادامه موج بیست و دوم عملیات وعده صادق ۴ ضربات کوبنده‌ای بر پیکره دشمن وارد ساختند.

در این عملیات آمریکایی‌ها و تجهیزاتشان در پایگاه الزفره با تسلیحات دقیق، هدف قرار گرفتند. علاوه بر انهدام رادار پیشرفته این پایگاه، سوله‌های تعمیرات و نگهداری پهپاد MQ۹ و هواپیمای U۲ و سامانه پاتریوت آمریکایی‌ها نیز منهدم شد.

پایگاه الزفره امارات، مبدا جنایت آمریکایی‌ها در مدرسه دخترانه میناب و شهادت ۱۶۵ شهید آن بوده و عملیات‌ها علیه این پایگاه با هدف انتقام از آمریکایی‌های تروریست بوده است.

در جریان حمله پایگاه علی السالم با استفاده از موشک‌های کروز و بالستیک رادار هشدار اولیه پایگاه و تاسیسات جانبی آن همراه با مخازن سوخت و دو باند پرواز پایگاه که مورد استفاده آمریکایی‌ها در حمله به کشورمان بود منهدم شد.

در طی دو روز اخیر نظامیان جان برکف کشورمان در دو موج حمله ترکیبی، تاسیسات راداری و کنترل ترافیک هوایی، تاسیسات ارتباطات ماهواره‌ای و تجهیزات تامین سوخت پایگاه هوایی العدید را با پهپاد‌های انهدامی و موشک‌های بالستیک به طور کامل منهدم کردند. ضمن آنکه در حمله به پایگاه آمریکا در فرودگاه اربیل تاکنون ۱۱ آمریکایی کشته شدند.

سرزمین‌های اشغالی نیز زیر آتش موشک‌های خیبرشکن نیروی هوافضای سپاه پاسداران قرار گرفت. علاوه بر این یکی دیگر از مقر‌های گروهک‌های تجزیه طلب در اقلیم کردستان، مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

همچنین پیرو یک عملیات ترکیبی پهپادی موشکی علیه اهدافی در سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه در شامگاه جمعه با رمز یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، موج بیست و سوم عملیات وعده صادق ۴ نیز آغاز شد.

نیرو‌های زمینی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با موج جدید حمله پهپاد‌های انهدامی پایگاه‌های آمریکا و سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار دادند. از بامداد روز جمعه نیروی دریایی ارتش با موج حملات محل تجمع دشمن، پایگاه‌های آمریکا و تجهیزات دشمن در منهاد امارات، کمپ العدیری کویت، و همچنین سرزمین‌های اشغالی رژیم صهیونیستی را هدف آتش پر حجم خود قرار داد.

خون پاک هم‌رزمان شهید و عزیز ناو دنا در شریان‌های دریادلان ارتش جریان دارد و این نبرد تا پشیمان ساختن دشمن ادامه خواهد یافت.

به دشمن جنایتکار و ضد بشر هشدار می‌دهیم انتقام و خونخواهی امام شهید و شهدای جنایت‌های اخیر در دستور کار نیرو‌های مسلح کشور بوده و یاد و خاطره آن شهدای گرانقدر علت جوشش خون در رگ‌های جان برکفان کشورمان است.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم