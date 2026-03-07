ایروانی:
ایران دخالت هیچ قدرت خارجی در امور داخلی خود را نمیپذیرد
نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت که ادعای آمریکا و اسرائیل مبنی بر اینکه صرفاً اهداف نظامی را در ایران هدف قرار دادهاند دروغ و بیاساس است؛ واقعیتهای میدانی خلاف آن را ثابت میکند.
به گزارش ایلنا، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در محل استقرار خبرنگاران مقابل سالن شورای امنیت در سخنانی با اشاره به آخرین وضعیت جنگ تجاوزکارانه عامدانه، تحریکنشده و غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز هفتمین روز متوالی این تجاوز نظامی گسترده است که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد. ایالات متحده و رژیم اسرائیل همچنان حملات وحشیانه و گسترده خود را علیه ایران و مردم ایران بدون وقفه ادامه میدهند. این حملات کورکورانه است. آنان عمداً غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی را در سراسر کشور من هدف قرار میدهند.
وی گفت: ایالات متحده و اسرائیل نشان دادهاند که در ارتکاب جنایات خود هیچ خط قرمزی را به رسمیت نمیشناسند. شهرهای ایران بهصورت کورکورانه مورد حمله قرار میگیرند. مناطق مسکونی پرجمعیت و زیرساختهای حیاتی غیرنظامی عمداً هدف قرار داده میشوند. این اقدامات مصداق روشن جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است.
ایروانی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر جنگ ایالات متحده که آشکارا اذعان کرد ایالات متحده از بمبهای ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ پوندی با قدرت تخریبی عظیم علیه شهرهای ایران استفاده میکند، افزود: آنها در مناطق غیرنظامی پرجمعیت بمبهای ۲۰۰۰ پوندی فرومیریزند. نیت آنها روشن است: ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان، قتلعام مردم بیگناه، و وارد آوردن حداکثر تخریب و رنج. ادعای آنها مبنی بر اینکه صرفاً اهداف نظامی را هدف قرار دادهاند دروغ و بیاساس است. واقعیتهای میدانی خلاف آن را ثابت میکند.
نماینده ایران در سازمان ملل گفت: با وجود مکاتبات مکرر ما با شورای امنیت که خواستار توقف فوری این جنگ جنایتکارانه شده است، شورای امنیت همچنان سکوت اختیاری کرده است. این شورا با وجود مسئولیت اولیه خود طبق منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی، ترجیح داده است در برابر این نقضهای فاحش چشم خود را ببندد.
ایروانی تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارش جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تاکنون دستکم ۱۳۳۲ غیرنظامی از جمله زنان و کودکان، جان خود را از دست دادهاند. هزاران نفر دیگر نیز مجروح شدهاند و شمار قربانیان همچنان رو به افزایش است. فرودگاهها، مدارس، بیمارستانها، مراکز درمانی، ساختمانهای مسکونی، تأسیسات ورزشی، مساجد، مقرهای پلیس دیپلماتیک و دیگر زیرساختهای غیرنظامی عمداً هدف قرار گرفته و تخریب شدهاند. به ویژه در نخستین روز این تجاوز، یک دبستان دخترانه در میناب در جنوب ایران هدف حمله قرار گرفت. در آن حمله، ۱۷۵ دانشآموز دختر به شهادت رسیدند. بیش از نیمی از قربانیان تنها از طریق آزمایشهای دیانای قابل شناسایی بودند.
وی هم چنین گفت: تاکنون بیش از ۱۸۰ کودک ایرانی در سراسر کشور در نتیجه این جنگ جنایتکارانه که توسط ایالات متحده و رژیم اسرائیل به راه افتاده است جان خود را از دست دادهاند. شمار زیادی دیگر نیز مجروح شدهاند. بیش از ۲۰مدرسه آسیب دیدهاند. بیمارستانها، تأسیسات هلال احمر و مراکز پاسخ اضطراری نیز بارها هدف حمله قرار گرفتهاند. تاکنون ۱۳ مرکز درمانی مورد حمله قرار گرفته است. دیروز چندین مجموعه ورزشی و تفریحی غیرنظامی در تهران و دیگر شهرها عمداً هدف حمله قرار گرفت. ورزشگاه آزادی و بخشهای گستردهای از مجموعه ورزشی آزادی تخریب شد. مجموعه ورزشی بعثت و اردوی تمرینی تیم ملی جودو نیز بهشدت آسیب دید.
نماینده ایران در سازمان ملل گفت: حملات موشکی اسرائیل هم چنین چندین مجموعه تفریحی شهری در جنوب تهران را هدف قرار داد، از جمله پارک آبی آزادگان، ورزشگاه شهیدان اسماعیلی و سالن ورزشی شهید اسکندرلو. ساختمان شهرداری منطقه ۱۸نیز مورد اصابت قرار گرفت. در حملهای دیگر، یک سالن ورزشی در لامِرد در استان فارس در حالی بمباران شد که بازیکنان زن والیبال در داخل آن مشغول تمرین بودند. بیش از ۱۸ ورزشکار زن به شهادت رسیدند و حدود ۱۰۰ نفر دیگر مجروح شدند.
ایروانی تاکید کرد: بسیاری از ورزشکاران ایرانی، از جمله رقابتکنندگان شناختهشده بینالمللی در رشتههای کشتی، جودو و تکواندو، در این حملات به شهادت رسیدهاند. تأسیسات ورزشی و تفریحی از جمله اموال غیرنظامی هستند که تحت حقوق بینالملل بشردوستانه مورد حمایت قرار دارند. هدف قرار دادن عمدی آنها مصداق جنایت جنگی است.
وی با اشاره به ادعاهای مداوم آمریکا مبنی بر دفاع از آزادی کشتیرانی، ایالات متحده در تاریخ ۴ مارس تقریباً در فاصله ۲۰۰۰ مایلی از سواحل ایران مرتکب یک اقدام تجاوزکارانه خطرناک در دریا شد اظهار کرد: ناوچه ایرانی دِنا که در یک سفر حسن نیت و بنا به دعوت، همراه با نیروی دریایی هند حضور داشت و حدود ۱۳۰ ملوان را حمل میکرد، در آبهای بینالمللی هدف حمله قرار گرفت. نزدیک به ۱۰۰ ملوان ایرانی به شهادت رسیدند. ایالات متحده مرتکب جنایت جنگی شد. این حمله شنیع و غیرقانونی نقض فاحش حقوق بینالملل و اصل بنیادین آزادی کشتیرانی محسوب میشود.
وی تاکید کرد: ما بار دیگر از شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد میخواهیم که:
۱. تجاوز، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که توسط ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه مردم ما ارتکاب مییابد را محکوم کنند.
۲. متجاوزان را وادار کنند که فوراً به تمامی جنایات و حملات نظامی علیه ایران و علیه غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی پایان دهند.
۳. تضمین کنند که برای این نقضهای فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه و جنایات جنگی پاسخگویی برقرار شود.
نماینده کشورمان گفت: ما همچنان حق ذاتی خود برای دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد را تا زمانی که این تجاوز و این حملات وحشیانه متوقف شود اعمال میکنیم.پاسخ ما قانونی، ضروری و متناسب است.
ایروانی تأکید کرد: ایران صرفاً اهداف نظامی متجاوزان را هدف قرار میدهد. ما غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهیم. ما منافع کشورهای همسایه را هدف قرار نمیدهیم. در حال حاضر در حال بررسی ادعاهای مربوط به حملات به اماکن غیرنظامی هستیم. ارزیابی اولیه ما نشان میدهد که برخی از این حوادث ممکن است در نتیجه رهگیری یا اختلال ایجاد شده توسط سامانههای دفاعی ایالات متحده رخ داده باشد که ممکن است موجب انحراف از اهداف نظامی مورد نظر شده باشد. بر اساس حقوق بینالملل، هر دولت تعهد روشن دارد که اجازه ندهد قلمرو آن برای ارتکاب اعمال تجاوزکارانه علیه دولت دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
وی تاکید کرد: ایران به دنبال جنگ و تشدید تنش نیست. اما هرگز حاکمیت خود را تسلیم نخواهد کرد. تمدن کهن و پرافتخار ما گواه آن است که ایران همواره ملتی صلحدوست بوده است که به همزیستی، کرامت و احترام میان ملتها پایبند بوده است. ما تمامی اقدامات لازم را برای دفاع از مردم، سرزمین و استقلال خود اتخاذ خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه اظهار نظر منتسب به رئیسجمهور ایالات متحده درباره انتخاب رهبر جدید در ایران نقض آشکار اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها است که در منشور ملل متحد تصریح شده است گفت: ایران کشوری مستقل و دارای حاکمیت است. ایران دخالت هیچ قدرت خارجی در امور داخلی خود را نمیپذیرد و هرگز اجازه چنین دخالتی را نخواهد داد.قانون اساسی ما روشن است. انتخاب رهبری ایران صرفاً مطابق با سازوکارهای قانون اساسی ما و تنها بر اساس اراده مردم ایران و بدونهیچگونه مداخله خارجی صورت خواهد گرفت.
ایروانی تصریح کرد: ما از تمامی دولتهای عضو میخواهیم این تجاوز و جنایت جنگی را محکوم کنند و اقدامات فوری برای توقف این جنگ جنایتکارانه علیه مردم ایران اتخاذ نمایند؛ جنگی که تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی بهشمار میرود. شورای امنیت باید اکنون قاطعانه، روشن و بدون تأخیر اقدام کند. عدم اقدام پیامدهایی فاجعهبار خواهد داشت. امروز ایران است. فردا ممکن است هر دولت عضو دیگری باشد.