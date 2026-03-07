ایران و برادران عرب قرنها با هم در فضایی آکنده از دوستی زیستهاند
به گزارش ایلنا، وزیر خارجه ایران در مطلبی به زبان عربی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به روابط ایران با کشورهای عربی منطقه و همچنین ادامه تجاوزات آمریکا و اسرائیل به ایران از طریق برخی از پایگاههایشان در کشورهای عربی خاطرنشان کرد: ایران و برادران عرب طی قرنها در کنار یکدیگر، در فضایی آکنده از مودت، دوستی و احترام متقابل زیستهاند.
وی افزود : متجاوزان آمریکایی از سرزمینهای دوستان عرب ما اقدام به هدف قرار دادن کودکان و غیرنظامیان بیگناه می کنند؛ اما پاسخ ایران، بیتردید متوجه پایگاهها و تأسیسات ایالات متحده خواهد بود.