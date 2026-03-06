سردار شکارچی:
پایگاههای آمریکا تا ۵ سال غیرقابل بازسازی است
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح اعلام کرد: بسیاری از پایگاههای آمریکا تا ۵ سال قابل بازسازی نیست و سرمایهگذاری ۵۰ ساله آنها برای تسلط بر غرب آسیا از بین رفته است.
به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، در سخنانی با تاکید بر قدرت و اراده نیروهای مسلح ایران، به تحلیل وضعیت کنونی منطقه و اقدامات دشمنان پرداخت.
وی با اشاره به سانسور اخبار توسط دشمن، اظهار داشت: دشمن در حال سانسور اخبار است، اما یک روز مجبور است جنازهها و زخمیهایی که روی دستش مانده، نشان دهد.
سردار شکارچی افزود: آمبولانسهای هوایی آمریکا مرتبا جنازه و زخمی از محلهای اصابت به ویژه از کشورهای حاشیه خلیج فارس حمل میکنند.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، ارتش آمریکا را «ارتش افسردهای» توصیف کرد که به زور رئیسجمهور متوهم آن یعنی ترامپ، وارد منطقه غرب آسیا شده است.
وی تاکید کرد: وقتی اراده میکنیم، هر جا از محل استقرار آمریکاییها و اسرائیلیها را میزنیم.
سردار شکارچی با اشاره به استفاده آمریکا از سلاحهای ذخیره برای جنگ جهانی سوم، گفت: اگر آمریکا روزی بخواهد با کشورهای دیگر وارد جنگ شود، دچار مشکل میشود.
وی ادامه داد: بسیاری از پایگاههای آمریکا تا ۵ سال آینده قابل بازسازی نیست و ویرانه شده است. سرمایهگذاری بیش از ۵۰ سال گذشته آنها برای تسلط بر غرب آسیا از بین رفته است.
وی با اشاره به تلفات طرفین، اظهار داشت: شمار مکانها و شهدای نظامی ایران به مراتب کمتر از سربازان کشته شده آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
سردار شکارچی تاکید کرد: ما برای اینکه یک نفر حاکم شود نمیجنگیم، بلکه برای اجرای حکم الهی علیه دشمن و ظلمستیزی میجنگیم.
وی با اشاره به محدودیتهای ایران در درگیری با غیرنظامیان، گفت: دشمن برای هجوم به غیرنظامیان محدودیتی برای خودش قائل نیست، اما ما این محدودیت را داریم و فقط با نیروی متخاصم یعنی ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی درگیر هستیم.
سردار شکارچی با اشاره به اهداف نظامی ایران، گفت: ایران زیرساختهای امنیتی، نظامی، دولتی و تاسیسات خاص رژیم صهیونیستی و بعد مراکز حامی آنها را هدف قرار داده است.
وی همچنین به سران اقلیم عراق هشدار داد: اگر میخواهید آینده شما تیره و تار شود، با آمریکا و رژیم صهیونیستی همراهی کنید.
سردار شکارچی با اشاره به وضعیت مرزهای غربی، گفت: وضع مرزهای غربی ما الان خوب است و پیشمرگان کرد آماده هستند با دشمن ملت ایران مقابله کنند.
وی همچنین در مورد تنگه هرمز اظهار داشت: هر کشتی که بخواهد، میتواند از تنگه هرمز عبور کند، ولی مسئولیت جان و تجهیزات و اموالتان با خودتان است. ما کشتیهای وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی را با هر پرچمی هدف قرار میدهیم.