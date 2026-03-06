واکنش سفرای ایران در سراسر جهان به اظهارات سخیف ترامپ در ارتباط با دیپلمات های کشورمان

سفرا و رؤسای نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان در رابطه با تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان بیانیه‌ای را صادر کردند.

به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح زیر است: 

«بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّ کَیدَ الشَّیطانِ کانَ ضَعیفاً»

ما سفیران و روسای نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان، به عنوان نمایندگان ملت بزرگ ایران و امینان منافع ملی، ضمن پاسداشت آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و ادای احترام به شهدای والامقام، به ویژه فرمانده و مقتدای شهیدمان، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (قدس سره)، با رهبر شهیدمان و تک‌تک شهدای میهن از جمله ۱۷۵ فرشته کوچک مینابی که همزمان با شهادت رهبر عزیزمان در تهران، در جریان حمله موشکی اشرار آمریکایی-صهیونیستی به شهادت رسیدند، عهد می‌بندیم که با تمام وجود در میدان دیپلماسی از حاکمیت و عزت ملی و تمامیت سرزمینی ایران در برابر هجوم وحشیانه دشمن پاسداری کنیم.

گفتارهای سخیفی که این روزها از سوی مقامات آمریکایی در رابطه با دستگاه دیپلماسی و دیپلمات‌های شریف و میهن‌دوست ایرانی بیان می‌شود، نشانه روشن دیگری از عدم درک واقعیت‌های مبنایی ایران و جمهوری اسلامی ایران، و عمق کینه‌توزی و خصومت ورزی آنها با ملت ایران و ارزش‌های ملی-دینی ایرانیان به‌ویژه اصل وفاداری به میهن و ایستادگی برای ایران تا پای جان است.

این موضع‌گیری‌ها که نقض آشکار اصول و مبانی بنیادین حقوق بین‌الملل و هنجارهای دیپلماتیک است، هم‌زمان بیانگر شکست قطعی آنها در تجاوز نظامی علیه ایران، و تقلایی مذبوحانه در عرصه جنگ شناختی-روانی علیه فرزندان میهن عزیزمان است.

ما به عنوان سفرا و نمایندگان دیپلماتیک ایران در سراسر جهان، ضمن تأکید بر تداوم دیپلماسی مقتدرانه کشورمان در مصاف با دشمنان ایران، همراه و همدل با نیروهای مسلح شجاع ایران، برای دفع شر دشمن از پا نخواهیم نشست و صدای رسای مردم مظلوم و مقتدرمان در عرصه دیپلماسی بین‌المللی خواهیم بود و ذره‌ای در ایفای رسالت قانونی، ملی، دینی و اخلاقی خود در خدمت به مام میهن کوتاهی نخواهیم کرد.

جمهوری اسلامی ایران، به لطف الهی و با هوشمندی و استقامت پولادین ملت و مسئولان، از این آزمون سترگ نیز سربلند و پیروز بیرون خواهد آمد و دسیسه دشمنان ایران‌زمین برای تضعیف‌ ملت ایران را ناکام خواهد گذاشت.

ای دشمن! ار تو سنگ خاره‌ای، من آهنم!
جان من فدای خاک پاک میهنم.

سفرا و رؤسای نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان
۱۵ اسفند ۱۴۰۴»

