کشف توطئهٔ باند نتانیاهو برای حمله موشکی به مسجدالاقصی
به دنبال افزایش شدید محبوبیت جمهوری اسلامی ایران بین مسلمانان منطقه و جهان اسلام بدلیل ایستادگی قهرمانانه در برابر حمله دشمن آمریکایی -صهیونى، رژیم صهیونیستی تصمیم به استفاده از تاکتیک «پرچم دروغین» گرفته و قصد دارد در آستانهٔ روز قدس با حمله پهپادی یا موشکی به مسجدالاقصی، ایران و جبهه مقاومت را عامل حمله معرفی کند؟!
به گزارش ایلنا، به نقل از کانال اطلاع رسانی دولت، بر این اساس رژیم صهیونیستی از روز گذشته و به صورت تدریجی اقدام به تخلیه یهودیان ساکن در نواحی اطراف مسجدالاقصی نموده است.
یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات ضمن اعلام کشف این توطئه کثیف باند نتانیاهو افزود که رژیم صهیونیستی امیدوار است با اجرای این نقشه شیطانی، اعراب و مسلمانان را در برابر جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.
این مقام آگاه وزارت اطلاعات افزود که بر تمامی مسلمانان و آزادگان جهان است که در برابر این جنایت رژیم جنایتکار صهیونی هشدار لازم را به آن رژیم جعلی و حامیان غربی آن بدهند.