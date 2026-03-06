سرنوشت ایران را فقط ملت سربلند ایران رقم خواهد زد نه دار و دسته اپستین

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

ترامپ هنوز خبر ندارد با شهید کردن امام ما چه بلایی بر سر خود و سربازان آمریکایی آورده و می‌خواهد برای یک ملت تعیین تکلیف کند.

آمریکایی‌ها به جای سخت برخورد نکرده بودند و حالا شیر فهم خواهند شد که سرنوشت ایران عزیزتر از جان را فقط ملت سربلند ایران رقم خواهد زد نه دار و دسته اپستین.

