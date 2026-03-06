کمک آمریکایی را در حمله به مدارس دخترانه می توان دید

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: حمله نظامی به مدارس را جلوه‌ای از کمک واشنگتن به ایرانیان است.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به وعده رئیس جمهور آمریکا برای ارسال و اهدای کمک به براندازی نظام جمهوری اسلامی، در پیامی کنایه آمیز، حمله نظامی به مدارس را جلوه‌ای از کمک واشنگتن به ایرانیان دانست.

بقائی با انتشار تصویری از یکی از مدارس آسیب دیده شهر تهران بر اثر حمله متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی، این جنایت را نمونه‌ای از رویکرد نفاق آمیز دولت آمریکا در وعده کمک به مردم ایران توصیف کرد.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی به تصویر یکی دیگر از مدارس تخریب شده بر اثر تجاوز نظامی به کشورمان اشاره و تصریح کرد: این هم مدرسهٔ ابتدایی شهید همدانی در میدان نیلوفر تهران است که متجاوزان آمریکایی و صهیونیست آن را هدف قرار دادند.

 

