سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا:
آسمان سرزمینهای اشغالی زیر غرش قدرتمندانه موشکی و پهپادی ایران قرار دارد
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) گفت: با هدف قرار دادن سامانههای راداری سپر موشکی رژیم جعلی صهیونیستی، توان پدافند هوایی رژیم به شدت کاهش پیدا کرده و آسمان سرزمینهای اشغالی زیر غرش قدرتمندانه موشکی و پهپادی ایران قرار دارد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پیامی ویدئویی اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هدف تداوم حملات سنگینتر و دردآورتر از قبل به پیکره رژیم کودک کش صهیونی و آمریکای جنایتکار آمادگیهای خود را حفظ نموده و تداوم حملات به دشمن برابر طرحهای از پیش تعیین شده، اقدام خواهد شد.
وی گفت: ضمن هدف قرار دادن همه منافع و منابع آمریکا و رژیم صهیونیستی، تمام تلاش جمهوری اسلامی ایران این است تا امنیت امنیت تنگه هرمز حفظ شود و آسیبی به کشورهای منطقه نرسد.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) عنوان کرد: پایگاه پهپادی MQ9 آمریکا در منطقه توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف قرار گرفت و ستونهایی از دود ناشی از آتش سوزی به آسمان بلند شده است.
