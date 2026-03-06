وی گفت: ضمن هدف قرار دادن همه منافع و منابع آمریکا و رژیم صهیونیستی، تمام تلاش جمهوری اسلامی ایران این است تا امنیت امنیت تنگه هرمز حفظ شود و آسیبی به کشورهای منطقه نرسد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) عنوان کرد: پایگاه پهپادی MQ9 آمریکا در منطقه توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف قرار گرفت و ستون‌هایی از دود ناشی از آتش سوزی به آسمان بلند شده است.

سرهنگ ذوالفقاری در پایان تصریح کرد: با هدف قرار دادن سامانه‌های راداری سپر موشکی رژیم جعلی صهیونیستی، توان پدافند هوایی رژیم به شدت کاهش پیدا کرده و آسمان سرزمین‌های اشغالی زیر غرش قدرتمندانه موشکی و پهپادی ایران قرار دارد.