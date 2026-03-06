خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا:

آسمان سرزمین‌های اشغالی زیر غرش قدرتمندانه موشکی و پهپادی ایران قرار دارد

کد خبر : 1759300
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) گفت: با هدف قرار دادن سامانه‌های راداری سپر موشکی رژیم جعلی صهیونیستی، توان پدافند هوایی رژیم به شدت کاهش پیدا کرده و آسمان سرزمین‌های اشغالی زیر غرش قدرتمندانه موشکی و پهپادی ایران قرار دارد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پیامی ویدئویی اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هدف تداوم حملات سنگین‌تر و دردآورتر از قبل به پیکره رژیم کودک کش صهیونی و آمریکای جنایتکار آمادگی‌های خود را حفظ نموده و تداوم حملات به دشمن برابر طرح‌های از پیش تعیین شده، اقدام خواهد شد.

وی گفت: ضمن هدف قرار دادن همه منافع و منابع آمریکا و رژیم صهیونیستی، تمام تلاش جمهوری اسلامی ایران این است تا امنیت امنیت تنگه هرمز حفظ شود و آسیبی به کشورهای منطقه نرسد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) عنوان کرد: پایگاه پهپادی MQ9 آمریکا در منطقه توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف قرار گرفت و ستون‌هایی از دود ناشی از آتش سوزی به آسمان بلند شده است.

سرهنگ ذوالفقاری در پایان تصریح کرد: با هدف قرار دادن سامانه‌های راداری سپر موشکی رژیم جعلی صهیونیستی، توان پدافند هوایی رژیم به شدت کاهش پیدا کرده و آسمان سرزمین‌های اشغالی زیر غرش قدرتمندانه موشکی و پهپادی ایران قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل