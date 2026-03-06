تاج گردون:
امروز روز تسویه نیست؛ روز یکدست بودن برای خاک و وطنمان است
غلامرضا تاجگردون با تاکید بر اینکه ایران عدم پشتیبانی از نیروهای مسلح خیانت به ایران و آرمانهای شهداست، گفت: امروز روز تسویه نیست. روز یکدست بودن برای خاک و وطنمان است.
به گزارش ایلنا،متن یادداشت سرگشاده غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران در مجلس خطاب به مردم ایران به شرح زیر است:
«به نام خدا
دوست عزیز
این روزها، روز آزمون است؛ باید در سمت درست تاریخ ایستاد، آنجا که حق، عدالت و عزت یک ملت قرار دارد.
یک رهبر و خانوادهاش در خاک و منزل ساده خود جانش را فدای عزت میهنش کرد.
در طول حکومتهای گذشته (قاجار و پهلوی و حتی گذشته)، در تنها دورهای که با زعامت و رهبری دو پیر فرزانه سلاله رسولالله، امام راحلمان و امام شهیدمان، ذرهای از خاک ما با عزت به یغما نرفت دوره جمهوری اسلامی است.
امروز تمام دنیا و زرادخانههای غرب روبه روی ما ایستادهاند و ایستادگی ایران به تاریخ خواهد ماند.
فراموش نکنیم همچنان که امروز ما در مورد تاریخ قضاوت میکنیم آیندگان هم در مورد امروز ما قضاوت خواهند کرد.
ریختن خون علیها و سید علیها در ماه مبارک رمضان، ما و شیعه را زنده نگاه خواهد داشت و نگذاریم خون سید علی پایمال گردد.
ایران با تمام وجودش باید بماند، ذرهای عقبنشینی و عدم پشتیبانی از نیروهای مسلح خیانت به ایران و عزت ایران و آرمانهای شهدایمان خواهد بود.
امروز روز تسویه نیست. روز یکدست بودن برای خاک و وطنمان است.»