English العربیه
تاج گردون:

امروز روز تسویه نیست؛ روز یکدست بودن برای خاک و وطن‌مان است

امروز روز تسویه نیست؛ روز یکدست بودن برای خاک و وطن‌مان است
غلامرضا تاجگردون با تاکید بر اینکه ایران عدم پشتیبانی از نیروهای مسلح خیانت به ایران و آرمان‌های شهداست، گفت: امروز روز تسویه نیست. روز یکدست بودن برای خاک و وطنمان است.

به گزارش ایلنا،متن یادداشت سرگشاده غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران در مجلس خطاب به مردم ایران به شرح زیر است:

«به نام خدا

دوست عزیز

این روزها، روز آزمون است؛ باید در سمت درست تاریخ ایستاد، آنجا که حق، عدالت و عزت یک ملت قرار دارد.

یک رهبر و خانواده‌اش در خاک و منزل ساده خود جانش را فدای عزت میهنش کرد.

در طول حکومت‌های گذشته (قاجار و پهلوی و حتی گذشته)، در تنها دوره‌ای که با زعامت و رهبری دو پیر فرزانه سلاله رسول‌الله، امام راحل‌مان و امام شهیدمان، ذره‌ای از خاک ما با عزت به یغما نرفت دوره جمهوری اسلامی است.

امروز تمام دنیا و زرادخانه‌های غرب روبه روی ما ایستاده‌اند و ایستادگی ایران به تاریخ خواهد ماند.

فراموش نکنیم همچنان‌ که امروز ما در مورد تاریخ قضاوت می‌کنیم آیندگان هم در مورد امروز ما قضاوت خواهند کرد.

ریختن خون علی‌ها و سید علی‌ها در ماه مبارک رمضان، ما و شیعه را زنده نگاه خواهد داشت و نگذاریم خون سید علی پایمال گردد.

ایران با تمام وجودش باید بماند، ذره‌ای عقب‌نشینی و عدم پشتیبانی از نیروهای مسلح خیانت به ایران و عزت ایران و آرمان‌های شهدای‌مان خواهد بود.

امروز روز تسویه نیست. روز یکدست بودن برای خاک و وطنمان است.»

