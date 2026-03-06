عراقچی:
دولت آمریکا مسئول کامل خونریزیهاست
وزیر خارجه کشورمان گفت: ما دو بار با این دولت آمریکا مذاکره کردیم و هر دو بار، در میانه مذاکرات هدف حمله قرار گرفتیم. دولت آمریکا مسئول کامل این خونریزیها است.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
نیروهای مسلح قدرتمند ایران که مدتهاست برای این جنگ آماده شده اند، نشان خواهند داد که هر کسی بخواهد این جنگ را ادامه دهد، خود را در باتلاق گرفتار کرده است.
