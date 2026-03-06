سیاست خارجی ۱۵ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۲:۳۱

عراقچی:

دولت آمریکا مسئول کامل خونریزی‌هاست

وزیر خارجه کشورمان گفت: ما دو بار با این دولت آمریکا مذاکره کردیم و هر دو بار، در میانه مذاکرات هدف حمله قرار گرفتیم. دولت آمریکا مسئول کامل این خونریزی‌ها است.