وی در بخشی از سخنان خود با توصیف امام خامنه‌ای به عنوان «مرشد، پدر، طبیب درد و درمان‌شناس» و «سروش رحمت الهی» برای جامعه، ارتحال ایشان را «غروب خورشیدی» توصیف کرد که با این حال، «هزاران چشمه خورشید» در میان مردم ایران جوشید و راه ایشان را امتداد بخشید.

خطیب جمعه تهران در ادامه، با اشاره به شخصیت و سیره عملی حضرت آیت الله خامنه‌ای (ره) که از نوجوانی تا پایان عمر همراه با تلاوت قرآن، تدبر در آیات الهی، تقوا، پارسایی و مراقبه دائمی در محضر خداوند بود، گفت: ایمان سراسر وجود ایشان را فرا گرفته بود و برای ما مجسمه تقوا و پارسایی بودند.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری با تأکید بر ارتباط عمیق امام خامنه‌ای با قرآن و عترت، به روحیه توسل، مناجات و ارتباط ایشان با شهدا اشاره کرد و افزود: امام خامنه‌ای به ما درس داد که چگونه با زیارت مرقد شهدا و دیدار با خانواده آنان، این مسیر را زنده نگه داریم و بدانیم که خانواده شهدا از چه عظمتی برخوردارند.

وی با طرح این پرسش که «چگونه راه رهبر شهید را ادامه خواهیم داد؟»، تصریح کرد: پاسخ این سوال را باید از سخنان رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) دریافت کرد. وی راهگشای جامعه را در پیروزی‌های بعدی، «حضور در صحنه» و «پشتیبانی از نیروهای مسلح» دانست.

امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به استمرار راه جهاد و مقاومت پس از امام (ره) و شهدا، تاکید کرد: بعد از آن همه شهیدان و جان‌فداهای ایران، وجود مقدس رهبر معظم انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای (مدظله العالی) برای ما ماندگار است و ما ادامه‌دهنده راه ایشان و همه شهدای کشور عزیزمان هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در ادامه خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم همواره قوت قلبی برای رزمندگان اسلام و روحیه‌بخش کل جامعه است و با استعانت از خداوند، راه ایستادگی و مقاومت در برابر استکبار جهانی را ادامه خواهیم داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری با اشاره به جایگاه والای تقوا و ماه مبارک رمضان، این ماه را بستر تقویت ایمان و ایجاد روابط الهی دانست و آن را «راه بدون بن‌بست» و مسیری هموار به سوی آرمان‌های الهی توصیف کرد.

وی با اشاره به فضیلت شب‌های ماه رمضان و آکنده بودن آن از دعا و توسل، گفت: این شب‌ها مقدمه‌ای برای آمادگی امت اسلامی در جهت تقدیرهای بزرگ است تا به «یوم القدر» برسیم.

خطیب جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، تاکید کرد: جهان امروز با سرعت وارد عصر جدیدی از جهاد با کفار، مشرکان و منافقان شده است.

حجت الاسلام حاج علی اکبری با محکومیت اقدامات تروریستی و جنایت‌های رژیم صهیونیستی به ویژه در مدارس و به شهادت رساندن کودکان، این جنایت‌ها را محکوم کرد و آن را نشانه استیصال دشمنان دانست.

وی با بیان اینکه دشمنان گمان می‌کردند نظام جمهوری اسلامی ایران تنها با حضور یک فرد استوار است، خاطرنشان کرد: دشمن در محاسبات خود دچار توهم شد و نتوانست درک کند که قدرت نظام از ایمان و اراده ملت و رهبری الهی نشأت می‌گیرد.

امام جمعه موقت تهران افزود: ملت ایران با سرعت و اقتدار، همانند ققنوس از دل این حوادث به پرواز درآمد و در عرصه‌های مختلف از جمله مقابله با گروه‌های تجزیه‌طلب و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و جهانی، پیروزی خود را به اثبات رساند.

حجت الاسلام حاج علی اکبری در ادامه با اشاره به اظهارات و اقدامات افرادی چون ترامپ و نتانیاهو، آن‌ها را مصادیق یزید و شمر زمان خواند و اعلام جهاد بزرگان دین در برابر این ظالمان را یادآور شد.

وی با تاکید بر استحکام نظام جمهوری اسلامی که آن را «شجره طیبه» در آسمان‌ها توصیف کرد، گفت: این نظام با عبور از سختی‌ها و چالش‌ها، مستحکم‌تر از گذشته به مسیر خود ادامه می‌دهد.

امام جمعه موقت تهران در ادامه ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری، بر ادامه راه مقاومت و مبارزه با ظالمان تاکید کرد.

استقامت ملت ایران در کنار دیپلماسی فعال، شگفتی‌ساز شد

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در ادامه خطبه‌های نماز جمعه تهران، با قدردانی از تلاش‌گران عرصه امنیت و دیپلماسی کشور، تاکید کرد: مردم ایران ظرفیت دیپلماسی فعال و موثر را مشاهده کردند و من نیز به نمایندگی از این عزیزان، از تمامی دست‌اندرکاران عرصه تامین امنیت و دیپلماسی فعال صمیمانه قدردانی میکنم.