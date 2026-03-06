هشدار نیروهای مسلح ایران به مسئولان اقلیم کردستان

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) تصریح کرد: به مسئولان اقلیم کردستان اخطار می‌دهیم هرگونه اقدام یا همکاری برای استقرار نیروی متخاصم در نوار مرزی ایران با شدت عمل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پیامی ویدئویی با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح کشورمان در مرزهای ایران اسلامی اشراف اطلاعاتی کامل داشته و تمام تحرکات را زیر نظر دارند، گفت: به مسئولان اقلیم کردستان اخطار می‌دهیم هرگونه اقدام یا همکاری برای استقرار نیروی متخاصم در نوار مرزی ایران با شدت عمل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.

وی تصریح کرد: ضمن احترام به حاکمیت ملی کشورهای منطقه، اعلام می‌داریم هر جایی که آمریکا و رژیم صهیونی از آن مکان علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت و اقدام نظامی داشته باشند، با شدت هدف قرار خواهد. گرفت.

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
