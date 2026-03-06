هشدار نیروهای مسلح ایران به مسئولان اقلیم کردستان
به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پیامی ویدئویی با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح کشورمان در مرزهای ایران اسلامی اشراف اطلاعاتی کامل داشته و تمام تحرکات را زیر نظر دارند، گفت: به مسئولان اقلیم کردستان اخطار میدهیم هرگونه اقدام یا همکاری برای استقرار نیروی متخاصم در نوار مرزی ایران با شدت عمل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.
وی تصریح کرد: ضمن احترام به حاکمیت ملی کشورهای منطقه، اعلام میداریم هر جایی که آمریکا و رژیم صهیونی از آن مکان علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت و اقدام نظامی داشته باشند، با شدت هدف قرار خواهد. گرفت.