اطلاعیه شماره ۱۵ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛
هجوم گسترده پهپادی نیروی دریایی ارتش به پایگاههای آمریکایی و اراضی اشغالی
نیروی دریایی ارتش با موج گسترده حمله پهپادی، پایگاههای آمریکا و سرزمینهای اشغالی را هدف آتش پرحجم خود قرار داد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه شماره ۱۵ ارتش جمهوری اسلامی ایران، از بامداد امروز تا ساعتی پیش، نیروی دریایی ارتش با موج گسترده حمله پهپادی، محل تجمع و پایگاههای آمریکا در منهاد ابوظبی، کمپ العدیری کویت و رادارهای کربنپایه تأسیسات راهبردی سدوت میچا در سرزمینهای اشغالی رژیم صهیونی را هدف آتش پرحجم خود قرار داد.
در این اطلاعیه آمده است: خون پاک همرزمان شهید و عزیز ناو دنا در شریانهای دریادلان ارتش جریان دارد و این نبرد تا پشیمان ساختن دشمن زبون ادامه خواهد داشت.