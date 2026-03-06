به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه شماره ۱۵ ارتش جمهوری اسلامی ایران، از بامداد امروز تا ساعتی پیش، نیروی دریایی ارتش با موج گسترده حمله پهپادی، محل تجمع و پایگاههای آمریکا در منهاد ابوظبی، کمپ العدیری کویت و رادارهای کربن‌پایه تأسیسات راهبردی سدوت میچا در سرزمین‌های اشغالی رژیم صهیونی را هدف آتش پرحجم خود قرار داد.

در این اطلاعیه آمده است: خون پاک همرزمان شهید و عزیز ناو دنا در شریانهای دریادلان ارتش جریان دارد و این نبرد تا پشیمان ساختن دشمن زبون ادامه خواهد داشت.