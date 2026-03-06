گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر مالزی
انور ابراهیم نخست وزیر مالزی در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره تحولات منطقه متعاقب تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو کرد.
به گزارش ایلنا، نخست وزیر مالزی در این تماس شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهروندان ایرانی در جریان حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را به دولت و مردم ایران تسلیت گفت.
انور ابراهیم ضمن محکوم کردن قاطع تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، آن را بر خلاف قواعد و اصول بینالمللی و اخلاقی دانست.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشکر از پیام تسلیت و موضع مالزی در محکومکردن تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و به شهادت رساندن رهبر عزیز و هموطنان شریف ایرانی، جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران را تشریح کرد و تاکید نمود نیروهای مسلح شجاع ایران با تمام توان از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران دفاع خواهند کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به سوء استفاده آمریکا از قلمروی کشورهای منطقه برای طراحی، اجرا و پشتیبانی عملیاتهای تجاوزکارانه علیه ایران، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران وفق اصول حقوق بینالملل و ماده ۵۱ منشور ملل متحد، خود را موظف به دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود میداند و بر همین اساس پایگاههای نظامی و داراییهای متجاوزان در منطقه را هدف مشروع میداند. وی خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی ایران هیج خصومتی با کشورهای حاشیه خلیج فارس ندارد و متعهد به سیاست حسن همجواری و دوستی با این کشورها است، و متأسفیم که خاک کشورهای مسلمان منطقه در ماه رمضان مورد سوء استفاده متجاوزان آمریکایی برای تعرض وحشیانه به یک کشور مسلمان و کشتار مسلمانان قرار میگیرد.
نخست وزیر مالزی همچنین با اشاره به رایزنیهای سیاسی خود با سران کشورهای منطقه، خواستار توقف سریع جنگ تجاوزکارانه و برقراری صلح و ثبات در منطقه شد. وی افزود مالزی به سهم خود در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.