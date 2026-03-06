گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر مالزی

به گزارش ایلنا، نخست وزیر مالزی در این تماس شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهروندان ایرانی در جریان حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را به دولت و مردم ایران تسلیت گفت.

انور ابراهیم ضمن محکوم کردن قاطع تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، آن را بر خلاف قواعد و اصول بین‌المللی و اخلاقی دانست.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشکر از پیام تسلیت و موضع مالزی در محکوم‌کردن تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و به شهادت رساندن رهبر عزیز و هموطنان شریف ایرانی، جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران را تشریح کرد و تاکید نمود نیروهای مسلح شجاع ایران با تمام توان از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران دفاع خواهند کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به سوء استفاده آمریکا از قلمروی کشورهای منطقه برای طراحی، اجرا و پشتیبانی عملیات‌های تجاوزکارانه علیه ایران، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران وفق اصول حقوق بین‌الملل و ماده ۵۱ منشور ملل متحد، خود را موظف به دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود می‌داند و بر همین اساس پایگاه‌های نظامی و دارایی‌های متجاوزان در منطقه را هدف مشروع می‌داند. وی خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی ایران هیج خصومتی با کشورهای حاشیه خلیج فارس ندارد و متعهد به سیاست حسن همجواری و دوستی با این کشورها است، و متأسفیم که خاک کشورهای مسلمان منطقه در ماه رمضان مورد سوء استفاده متجاوزان آمریکایی برای تعرض وحشیانه به یک کشور مسلمان و کشتار مسلمانان قرار می‌گیرد.

نخست وزیر مالزی همچنین با اشاره به رایزنی‌های سیاسی خود با سران کشورهای منطقه، خواستار توقف سریع جنگ تجاوزکارانه و برقراری صلح و ثبات در منطقه شد. وی افزود مالزی به سهم خود در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

انتهای پیام/