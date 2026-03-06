طلایی نیک:
ذخایر راهبردی نیروهای مسلح تأمین شده است
به گزارش ایلنا، سردار رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتوگویی تلویزیونی اظهار کرد: ذخایر راهبردی نیروهای مسلح تأمین شده و بر خلاف دشمن، ما چندین برابر مدتی که دشمن برای این جنگ پیشبینی کرده، قدرت مقاومت و دفاع هجومی را داریم. انواع تسلیحات ارتقاء یافته به مرور استفاده خواهند شد و قرار نیست در روزهای اول تمام تسلیحاتمان را به میدان آوریم و به دلایل گوناگون پیروز میدان هستیم.
وی افزود: دشمن صهیونی و آمریکایی تاکنون ۱۰ نوع از مصادیق جنایت جنگی را بهطور متعدد مرتکب شده و دفاع هجومی ما به همه منابع، پایگاه ها و منافع آنان مشروع است.
سخنگوی وزارت دفاع با بیان اینکه «با اراده جهادی، قابلیتهای تاکتیکی و توان تسلیحاتی و همراهی جاری مردم، پیروزی رزمندگان و ملت ایران بر دشمن صهیونی و آمریکایی حتمی است»، تصریح کرد: دشمن به بن بست خواهد رسید ولی تا شکست دشمنان صهیونی و آمریکایی، دفاع هجومی ما ادامه خواهد داشت.