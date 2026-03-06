به گزارش ایلنا، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی انرژی با حضور در شبکه خبر گفت: هم‌اکنون دشمنان ما به‌ویژه ترامپ و نتانیاهو دچار یک خطای شناختی شده‌اند و این خطای شناختی آنها را دچار یک خطای محاسباتی کرده و تا آنها پی نبرند به این مفاهیمی که دچار خطای شناختی شده‌اند نمی‌توانند جان سالم به در ببرند و اگر زمانی این مفاهیم را بفهمند شاید بتوانند از این مهلکه بالاخره با تعداد کمتری کشته خارج شوند.

وی افزود: آنها مفهوم بین مرگ و شهادت را متوجه نیستند برای آنها مرگ پایان زندگی است، اما برای ما شهادت یک نقطه آغازی است برای دستیابی به آرزو‌های بزرگترمان که دشمن از درکت این تفاوت را دشمن عاجز است.

رئیس سازمان بهینه سازی انرژی بیان کرد: گریه در فرهنگ آنها نماد شکست و درماندگی است در حالی که گریه برای ما نماد قدرت است. همچنین باید گفت، تصور دشمن بر این است که همه‌ی این مقاومت و شجاعت ملت مربوط به رهبر انقلاب بود و اگر رهبر انقلاب را حذف کند همه‌ این شجاعت همه این حماسه طلبی و همه این این ظلم ستیزی از بین می‌رود. در حالی که این ملت است که این رهبری را تربیت کند.

معاون رئیس جمهور بیان کرد: چهارمین خطای شناختی دشمن از ساختار حکومت ما این است که حکومت ما قائم به افراد است، به همین دلیل تمام تمرکز در افراد رده بالاست و درنهایت، عدم فهم دشمن بین اختلاف داخلی و اجبار خارجی است.

سقاب اصفهانی در پاسخ به این سوال که دولت چه تمهیداتی در حوزه انرژی باتوجه به تجربه جنگ ۱۲ روز دارد، گفت: دولت در قبل از این اتفاق با تجربه‌ای که از جنگ دوازده روزه داشته آیین نامه‌ای را در دولت با یک بحث‌های مفصلی تصویب شد که دولت مجموع پیش بینی‌ها را برای شرایط امروز و حتی طولانی‌تر انجام داده بود. پس نسبت به شرایط کلی اعم از تامین انرژی و تامین مواد غذایی مردم هیچ نگرانی نداشته باشند، چون این‌ها را دولت قبلا پیش بینی کرده ناظر به امروز و دیروز هم نیست این‌ها را قبلا پیش بینی کرده و ابلاغ کرد و حتی بعضی از زیرساخت‌ها های مورد نیازش را تقویت کرده است.

وی در خصوص تامین بنزین و گاز و برق بیان کرد: در این خصوص پیش بینی‌های لازم انجام شده است نگرانی برای تامین نخواهیم داشت و اگر آسیبی به بعضی از زیرساخت‌های ما زده شود سریعا جایگزین خواهد شد.

معاون رئیس جمهور بیان کرد: هماهنگی خوبی بین دو حوزه وزات راه و شهرسازی و وزارت نفت قبل از جنگ برای کالا‌های اساسی برای طرح اقتصادی دولت که طرح عدالت محور بود شکل گرفته بود و این طرح اینگونه است که در صورت هرگونه کمبود اولویت تخصیص ما چگونه باشد.

سقاب اصفهانی بیان کرد: مردم اطمینان داشته باشن ما در تامین کالا مشکلی نخواهیم داشت و سازوکار‌ها اندیشیده شده است.

رئیس سازمان بهینه سازی انرژی گفت: هرچند در تامین مشکلی نیست شد، اما خواهش ما از مردم این است که در حوزه مدیریت مصرف به ما کمک کنند تا ما هم دچار کمبود نشویم و هم انرژی را در جایی استفاده کنیم که ارزش افزوده بالاتری دارد.