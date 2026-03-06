کشتار ۱۶۸ کودک در میناب؛ نقض فاحش حقوق بینالملل و آزمونی تاریخی برای وجدان جامعه جهانی
ستاد حقوق بشر با انتشار بیانیهای اعلام کرد: ادامه سکوت و انفعال در قبال کشتار بی رحمانه ۱۶۸ کودک بی گناه و بیدفاع در میناب، اعتبار نظام بینالمللی حقوق بشر را با چالشی جدی مواجه خواهد ساخت. ستاد پیگیری حقوقی این جنایت را با استفاده از تمامی ظرفیت های حقوقی بین المللی و حقوق بشری با قاطعیت دنبال خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی و امریکا به مدرسه در شهر میناب جنایتی هولناک و سازمانیافته به شمار می آید که در نتیجه آن ۱۶۸ دانش آموز بیگناه بین سن ۷ تا ۱۲ سال به شهادت رسیده و دهها نفر دیگر مجروح شدهاند.
بی تردید هدف قرار دادن عامدانه کودکان در محیط آموزشی، نقض فاحش و آشکار اصول و قواعد بنیادین حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه مندرج در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آن بهویژه اصل تفکیک و اصل تناسب و موازین حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک و همینطور اصول انسانی و اخلاقی محسوب می شود.
ابعاد این جنایت وحشیانه آنچنان دلخراش و وسیع بوده که سبب وحشت سایر کودکان و جریحه دار شدن احساسات عمومی مردم ایران و افکار عمومی جهانی شده است که بی تفاوتی و نادیده انگاشتن آن توسط مراجع و مقامات حقوق بشری لکه ننگی بر پیشانی آنها خواهد بود که هیچگاه پاک نخواهد شد.
این جنایت هولناک بسیاری از مفاد و موازین الزام اور حقوق بشری را نقض میکند که از آن جمله می توان به نقض صریح تعهدات الزامآور ناشی از کنوانسیون حقوق کودک اشاره کرد؛ مانند حق ذاتی کودک بر حیات (ماده ۶)، حق حمایت در برابر هرگونه خشونت (ماده ۱۹)، تعهد دولتها به حمایت از کودکان در زمان مخاصمات مسلحانه (ماده ۳۸) و حق بنیادین آموزش (مواد ۲۸ و ۲۹). افزون بر آن، مفاد میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص حق حیات و نیز میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص حق آموزش، بهصورت آشکار به واسطه این جنایت فجیع نقض شده است.
این جنایت وحشیانه گواه آشکاری است که این دو رژیم خونریز کودک کش که تلاش میکنند تجاوز به ایران را در زیر سایه دروغ پردازی های مزورانه مبنی بر تلاش برای آزادی مردم ایران مخفی نمایند نسبت به هیچ جنایتی حتی قتل و عام کودکان، دختران و زنان و افراد غیرنظامی فروگذار نیستند.
گرچه برخی از سازوکارهای بین المللی مانند صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) بهذعنوان نهاد تخصصی نظام ملل متحد در حوزه حمایت، بقا و رشد کودکان، این جنایت را محکوم و آن را نقض قوانین بینالمللی دانسته است اما پر واضح است که این موضعگیری ها و صرف محکوم سازی ها کافی نیست و ضرورت دارد که همه مقامات نهادها و سازوکارهای حقوق بشری به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و شورای حقوق بشر ضمن محکوم نمودن و ابراز انزجار از وقوع این جنایات و سایر جنایات جنگی رخ داده در جریان تجاوز به ایران، همه ظرفیت ها و ابزارهای لازم را برای پاسخگو نمودن و پیگیری مسؤولیت آمران و عاملان این جنایت وحشیانه به کار گیرند. این رخداد هولناک و ضد انسانی آزمونی برای ارزیابی کارایی این نهادها محسوب می شود.
از اینرو، انتظار میرود سایر سازوکارهای بینالمللی، از جمله دفتر کمیساریای حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، و دیگر سازوکارهای حقوق بشری، با کنار گذاشتن انفعال و بی عملی این جنایت وحشتناک را که نمونهای روشن از جنایت جنگی است، بهصراحت محکوم کرده و سازوکارهای لازم برای بررسی ویژه و جلوگیری از تکرار آن شناسایی و پاسخگو کردن عاملان، آمران و حامیان آن را فعال کنند.
ادامه سکوت و انفعال در قبال کشتار بی رحمانه ۱۶۸ کودک بی گناه و بیدفاع، اعتبار نظام بینالمللی حقوق بشر را با چالشی جدی مواجه خواهد ساخت. حقوق کودک، حقی جهانشمول و غیرقابل تفکیک است و نمیتوان آن را تابع ملاحظات سیاسی و استانداردهای دوگانه قرار داد.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی عمیق با خانوادههای داغدار و مردم شریف میناب و کشور، اعلام میدارد پیگیری حقوقی این جنایت را از تمامی ظرفیت های حقوقی بین المللی و حقوق بشری با قاطعیت دنبال خواهد کرد و از جامعه جهانی میخواهد در برابر این فاجعه انسانی، مسؤولانه، شفاف و بدون تبعیض اقدام نماید.