به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در ایکس نوشت: برخی از کشورها تلاش‌هایی را برای میانجی‌گری شروع کرده‌اند. پاسخ ما به آنها واضح است: ما متعهد به صلح پایدار در منطقه هستیم، اما در دفاع از عزت و اقتدار کشورمان سر سوزنی تردید نداریم.