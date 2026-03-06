پزشکیان:
برخی از کشورها تلاشهایی را برای میانجیگری شروع کردهاند
رئیس جمهور با بیان اینکه برخی از کشورها تلاشهایی را برای میانجیگری شروع کردهاند، نوشت: مخاطب میانجیگری باید کسانی باشند که با دست کم گرفتن مردم ایران آتش افروزی کردند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در ایکس نوشت: برخی از کشورها تلاشهایی را برای میانجیگری شروع کردهاند. پاسخ ما به آنها واضح است: ما متعهد به صلح پایدار در منطقه هستیم، اما در دفاع از عزت و اقتدار کشورمان سر سوزنی تردید نداریم.
پزشکیان بیان کرد: مخاطب میانجیگری باید کسانی باشند که با دست کم گرفتن مردم ایران آتش افروزی کردند.