به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی با بیان این که حملات گسترده‌ای به اماکن غیرنظامی و زیرساخت‌های شهری صورت گرفته است، گفت: در جریان این حملات برخی مجموعه‌های ورزشی نیز هدف قرار گرفته‌اند؛ از جمله سالن سرپوشیده ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی که میزبان مسابقات ملی در رشته‌هایی مانند والیبال، بسکتبال، کشتی و فوتسال بوده است. همچنین مجموعه ورزشی بعثت تهران و تأسیسات باشگاه برق نیز مورد حمله قرار گرفته‌اند.

سخنگوی دولت بیان کرد:برخی ساختمان‌های شهری نیز هدف قرار گرفته‌اند و شهرداری‌ها به نظر می‌رسد به اهداف جدید این حملات تبدیل شده‌اند. بر همین اساس، ساختمان‌های شهرداری مناطق ۱۲ و ۱۸ تهران نیز مورد اصابت قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به خسارات وارد شده به بخش‌های غیرنظامی تصریح کرد: تا امروز ۳۹۰ واحد مسکونی، ۵۲۸ واحد تجاری و ۱۳ مرکز درمانی هدف حمله قرار گرفته‌اند که از این میان ۹ مرکز متعلق به جمعیت هلال‌احمر بوده است. وی همچنین از وقوع تلفات انسانی در میان کارکنان و مراجعان مراکز درمانی خبر داد.

مهاجرانی با اشاره آمار شهدا گفت: متأسفانه حدود ۳۰ درصد از شهدای ثبت‌شده تا این لحظه را کودکان تشکیل می‌دهند.در پی حادثه‌ای که در مدرسه‌ای در میناب رخ داد، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان بیانیه‌ای منتشر کرده است که در آن آمده است: «اگر قلم ما به درد بیان دردهای شما نخورد، پس به چه دردی خواهد خورد.»

وی در ادامه با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای جلوگیری از درگیری گفت: ما کوشیدیم که به کمک همسایگان و از طریق دیپلماسی از جنگ اجتناب کنیم و همه تلاش خود را نیز در این مسیر به کار گرفتیم. همسایگان محترم کشور ما آگاه هستند که در طول این ایام بارها با تلاش‌های دیپلماتیکی که بسیاری از اوقات با کمک خود این کشورها صورت گرفت، تلاش کردیم جنگ را دور کنیم، اما این رژیم صهیونیستی بود که جنگ را بر ما تحمیل کرد.

وی ادامه داد: چهار کارگروه در طول این ایام فعال هستند که یکی از آنها کارگروه اقتصادی دولت است. این کارگروه به صورت کاملاً دائمی و فعال و به شکل ۲۴ ساعته در حال فعالیت است و پایش مستمر اوضاع اقتصادی کشور را انجام می‌دهد.جریان تأمین و توزیع کالاهای اساسی شامل دارو، نان، سوخت و سایر مایحتاج عمومی بدون مشکل در حال انجام است و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

سخنگوی دولت افزود: منابع اعتباری لازم برای رفع نیازهای ضروری استان‌ها با تخصیص منابع در حال تأمین است و برنامه اقتصادی و مدیریتی نیز تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. بر این اساس، استان‌ها و دستگاه‌ها می‌توانند بدون دغدغه و با اختیارات کامل و استفاده از ابتکار عمل مدیریتی، اجرای این برنامه‌ها را دنبال کنند.با هدف تسهیل نیازهای مردم، یارانه نقدی، کالابرگ، حقوق کارکنان و حقوق بازنشستگان در زمان مقرر پرداخت خواهد شد.

