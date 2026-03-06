شکوری‌راد به مدت دو هفته به مرخصی آمد

وکیل علی شکوری راد از مرخصی موکلش به مدت دو هفته از زندان خبر داد.

جمال  خندان کوچکی وکیل علی شکوری راد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با تایید خبر مرخصی موکلش گفت: ظهر امروز علی شکوری راد فعال سیاسی اصلاح‌طلب  به مدت دو هفته به مرخصی آمد.

وی ادامه داد: این مرخصی برای این است که پیگیر وضعیت درمانی‌شان باشند. 

گفتنی است برخی از رسانه‌ها  در خبری مدعی آزادی زندانیان سیاسی سرشناس شد. بررسی‌ها از منابع خبری موثق نشان می‌دهد ادعای صورت گرفته صحت نداشته و هیچ زندانی امنیتی سرشناسی آزاد نشده‌ است.

در همین رابطه تنها زندانی امنیتی که از زندان آزاد شده است شکوری‌راد است که به علت بیماری و با نظر پزشک متخصص پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل کیفر بر اساس قانون از زندان آزاد شده است.

 

