گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با وزرای امور خارجه سریلانکا و هند

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس‌های تلفنی جداگانه، با سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند و ویجیتا هرات وزیر امور خارجه سریلانکا در خصوص تحولات منطقه متعاقب تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و مناسبات دو جانبه گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشریح جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی و آمریکا طی روزهای گذشته در تجاوز نظامی علیه ایران، بر مسئولیت همه دولت‌ها و سازمان ملل متحد برای محکوم کردن قاطع اقدامات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان جنایت آمریکا در هدف قرار دادن ناوچه دنا در آب‌های بین‌المللی و در فاصله دو هزار مایل دور از سواحل ایران و بدون هشدار را به شدت محکوم کرد و بر پیگیری حقوقی و بین‌المللی این جنایت در مراجع بین‌المللی تاکید کرد.

عراقچی همچنین ضمن تشکر از تلاش‌های سریلانکا در عملیات امداد و نجات ملوانان ناوچه دنا، بر اهمیت حفظ و حراست از کشتی‌های ایرانی و سلامت خدمه آن تأکید کرد.

طرفین بر اهمیت تداوم تماس‌ها و رایزنیی‌ها فیمابین دو کشور تاکید کردند.

