به گزارش ایلنا، احمدیان نماینده رهبری در شورای دفاع ضمن هشدار به اقلیم کردستان گفت: فرماندهان کلیه رده‌های نیرو‌های مسلح در اجرای راهبرد‌ها و برنامه‌های دفاع متنوع، نامتقارن و هوشمندانه‌ای اتخاذ شده، مواضع دشمنان متخاصم آمریکایی-صهیونی را در عملیات‌های پیچیده و پرصلابت در هم کوبیده‌اند و بر کل منطقه و خلیج فارس، تسلط دارند و بر این اساس «معادله جدید» توسط جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.

احمدیان افزود:به دوستان و برادران در اقلیم کردستان عراق متذکر می‌شود که تاکنون صرفا پایگاه‌های آمریکا و اسرائیل و گروهک‌های تجزیه طلب در اقلیم، هدف قرار گرفته است، اما در صورت اجازه ادامه حضور، توطئه‌چینی و یا ورود این گروهک‌ها و یا عناصر رژیم از طریق اقلیم به مرز‌های جمهوری اسلامی، تمام تأسیسات اقلیم کردستان عراق به عنوان عقبه این گروهک‌ها و رژیم، به طور گسترده هدف قرار خواهد گرفت و روابط دوستانه و حمایت‌های بی‌دریغ جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان در روز‌های سخت مانند حمله داعش متوقف خواهد گردید.