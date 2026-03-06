هشدار شورای دفاع به اقلیم کردستان:

در صورت ورود گروهک‌ها به مرز‌های ایران، تمام تأسیسات اقلیم کردستان هدف قرار خواهد گرفت

در صورت ورود گروهک‌ها به مرز‌های ایران، تمام تأسیسات اقلیم کردستان هدف قرار خواهد گرفت
نماینده رهبرانقلاب در شورای دفاع:در صورت اجازه ادامه حضور، توطئه‌چینی و یا ورود گروهک‌ها و یا عناصر رژیم صهیونی از طریق اقلیم کردستان به مرز‌های جمهوری اسلامی، تمام تأسیسات اقلیم کردستان عراق به عنوان عقبه این گروهک‌ها و رژیم، به طور گسترده هدف قرار خواهد گرفت

به گزارش ایلنا، احمدیان نماینده رهبری در شورای دفاع ضمن هشدار به اقلیم کردستان گفت: فرماندهان کلیه رده‌های نیرو‌های مسلح در اجرای راهبرد‌ها و برنامه‌های دفاع متنوع، نامتقارن و هوشمندانه‌ای اتخاذ شده، مواضع دشمنان متخاصم آمریکایی-صهیونی را در عملیات‌های پیچیده و پرصلابت در هم کوبیده‌اند و بر کل منطقه و خلیج فارس، تسلط دارند و بر این اساس «معادله جدید» توسط جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.

احمدیان افزود:به دوستان و برادران در اقلیم کردستان عراق متذکر می‌شود که تاکنون صرفا پایگاه‌های آمریکا و اسرائیل و گروهک‌های تجزیه طلب در اقلیم، هدف قرار گرفته است، اما در صورت اجازه ادامه حضور، توطئه‌چینی و یا ورود این گروهک‌ها و یا عناصر رژیم از طریق اقلیم به مرز‌های جمهوری اسلامی، تمام تأسیسات اقلیم کردستان عراق به عنوان عقبه این گروهک‌ها و رژیم، به طور گسترده هدف قرار خواهد گرفت و روابط دوستانه و حمایت‌های بی‌دریغ جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان در روز‌های سخت مانند حمله داعش متوقف خواهد گردید.

