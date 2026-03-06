بهادری جهرمی:
شبکه ایران اینترنشنال یکی از اهداف مشروع ماست
سخنگوی دولت سیزدهم گفت: شبکه تروریستی اینترنشنال جزء جدایی ناپذیر اقدامات رژیم علیه کشور است که در اقدام متقابل به رویهی حملات این رژیم به رسانه، یکی از اهداف مشروع و اولویتدار برای ضربه است.
به گزارش ایلنا، علی بهادری جهرمی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
شبکه تروریستی اینترنشنال جزء جدایی ناپذیر اقدامات رژیم علیه کشور است که در اقدام متقابل به رویهی حملات این رژیم به رسانه، یکی از اهداف مشروع و اولویتدار برای ضربه است.