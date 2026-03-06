خانه



سیاسی



سیاست داخلی ۱۵ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۷:۰۰

بهادری جهرمی:

شبکه ایران‌ اینترنشنال یکی از اهداف مشروع ماست

سخنگوی دولت سیزدهم گفت: شبکه تروریستی اینترنشنال جزء جدایی ناپذیر اقدامات رژیم علیه کشور است که در اقدام متقابل به رویه‌ی حملات این رژیم به رسانه، یکی از اهداف مشروع و اولویت‌دار برای ضربه است.