سفیر ایران در عربستان: ایران هیچ نقشی در حمله به سفارت آمریکا در ریاض ندارد
سفیر ایران در عربستان ادعاها درباره حمله ایران به سفارت آمریکا در ریاض را رد کرده و از تعهد عربستان نسبت به اجازه ندادن به استفاده از قلمروی این کشور برای حملات علیه ایران قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا عنایتی سفیر ایران در عربستان سعودی قاطعانه ادعاها مبنی بر اینکه ایران این هفته سفارت آمریکا در ریاض را هدف قرار داده است، تکذیب کرد.
عنایتی در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه بیان کرد: ما تایید کردیم که ایران هیچ نقشی در حمله به سفارت آمریکا در ریاض ندارد. اگر فرماندهی عملیات در تهران جایی را مورد حمله قرار دهد، مسؤولیت آن را بر عهده میگیرد.
سفیر ایران تاکید کرد که تهران از تعهد پادشاهی عربستان به اجازه ندان استفاده از «حریم هوایی، آبها یا خاک» خود برای حملات آمریکا قدردانی میکند.
علیرضا عنایتی گفت: ما از آنچه بارها شنیدهایم قدردانی میکنیم، اینکه برادران ما در عربستان سعودی به دیگران اجازه نمیدهند از حریم هوایی، آبی و خاک این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند. ما آنچه عربستان سعودی میگوید را میپذیریم و تأیید میکنیم.